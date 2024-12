Victoria Beckham abre o jogo sobre cirurgias plásticas

Victoria Beckham, esposa de David Beckham, abriu o jogo sobre cirurgias plásticas e revelou se fez ou não uma rinoplastia para afinar o nariz

Victoria Beckham nunca teve problemas em falar sobre seus procedimentos estéticos. A modelo sempre enfrentou rumores sobre ter passado por uma rinoplastia, cirurgia para afinar o nariz.

Durante sua participação no programa The Today Show, a famosa mostrou as suas técnicas de maquiagem e negou os rumores.

"Muitas pessoas já disseram para mim que eu fiz algum tipo de cirurgia no nariz no passado. Eu nunca, nunca, nunca fiz qualquer coisa do tipo. Não, nunca", disse ela.

Victoria ainda afirmou que as pessoas devem pensar isso, pois ela consegue contornar os seus traços muito bem com maquiagem. "Sempre começo diminuindo meu nariz. Desenho duas linhas em cada um dos lados do nariz para realmente sombreá-los. Então, espalho com meus dedos. Isso vai dar a ilusão de um nariz mais longo e reto", concluiu.

Fim da amizade

A amizade entre a Duquesa Meghan Markle e a cantora e estilista Victoria Beckham se desfez por ciúmes e inveja. A consideração foi feita por Kinsey Schofield, especialista na Família Real Britânica e próxima de membros da realeza. Ela avaliou as tensões entre as esposas do Príncipe Harry e do ex-jogador de futebol David Beckham em entrevista ao site do canal Fox News.

Schofield citou que a amizade de Harry e Beckham encerrou após o príncipe acusar o amigo de vazar informações sobre sua vida pessoal para a imprensa internacional. Agora, quanto a avaliação de Schofield sobre o fim da amizade da estrela de Suits e ex-Spice Girls“no fim das contas, diz respeito a inveja”.

“Acredito que foi inveja que fomentou esse rompimento”, analisou. “Nós definitivamente sabemos da Meghan acusando a Victoria de vazar histórias para a imprensa, quando quem vazou de verdade foi uma recepcionista de salão, mas acho que, no fim das contas, diz respeito a inveja”, continuou.

