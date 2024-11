Saiba como ciúme desfez a amizade entre Meghan Markle e Victoria Beckham

A ex-Spice Girl Victoria Beckham e o marido, David Beckham, foram convidados do casamento de Meghan Markle com o Príncipe Harry em maio de 2018

A amizade entre a Duquesa Meghan Markle e a cantora e estilista Victoria Beckham se desfez por ciúmes e inveja. A consideração foi feita por Kinsey Schofield, especialista na Família Real Britânica e próxima de membros da realeza. Ela avaliou as tensões entre as esposas do Príncipe Harry e do ex-jogador de futebol David Beckham em entrevista ao site do canal Fox News.

Schofield citou que a amizade de Harry e Beckham encerrou após o caçula do Rei Charles III acusar o amigo de vazar informações sobre sua vida pessoal para a imprensa internacional. Agora, quanto a avaliação de Schofield sobre o fim da amizade da estrela de Suits e ex-Spice Girls“no fim das contas, diz respeito a inveja”.

“Acredito que foi inveja que fomentou esse rompimento”, analisou. “Nós definitivamente sabemos da Meghan acusando a Victoria de vazar histórias para a imprensa, quando quem vazou de verdade foi uma recepcionista de salão, mas acho que, no fim das contas, diz respeito a inveja”, continuou.

"Victoria Beckham é a antítese de Meghan Markle"

Ainda segundo Schofield, "Victoria é criativa, visionária, trabalhadora, ela executa, ela se esforça em silêncio. A Victoria busca conselhos de pessoas que ela considera mais inteligentes do que ela, e ela os implementa. A Victoria e o marido são ricos, e sua estrela continua a subir enquanto a de Harry e Meghan está caindo".

“O David e a Victoria não assinaram contratos porque estão desesperados por dinheiro”, alegou a analista sobre os negócios dos dois casais. "Mais da metade dos projetos que Meghan anunciou este ano não saiu do papel. Quando a Meghan consegue criar algo... As pessoas são críticas porque perderam a fé na marca Harry e Meghan devido à sua negatividade e desonestidade”.

Entenda o caso

Harry e Markle eram extremamente próximos dos Beckham. O ex-atleta e a estilista foram convidados do casamento do príncipe com a atriz em 2018, mas a tensão entre eles aflorou logo depois. Em 2023 foi noticiado que Beckham teria sido acusado por Harry de vazar informações sobre ele e Markle para a imprensa internacional. O ex-atleta, então, teria ligado para o caçula do Rei Charles III, dando uma bronca pela alegação. Eles nunca mais se falaram.

Há alguns meses, o biógrafo e especialista em monarquia britânica Tom Bower contou que o rompimento entre Harry e Beckham ocorreu ainda em 2018, logo depois do casamento do príncipe.

Segundo Bower, Harry ligou para Beckham para tirar satisfação, mas o ex-atleta se incomodou com o tom do príncipe e ficou furioso. O ex-jogador retrucou, os dois discutiram e a amizade chegou ao fim. Os dois nunca falaram em público sobre o tema.