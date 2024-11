Vera Viel surge de muletas e fala sobre nova fase do tratamento: 'Batalha'

A modelo Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, postou um vídeo andando de muletas em sua casa e falou sobre a nova fase de seu tratamento

Neste domingo, 10, Vera Viel usou as redes sociais para dividir com os seguidores um vídeo feito por seu marido, o apresentador Rodrigo Faro.

Na gravação, a modelo, que há quase um mês passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, de sua coxa esquerda, aparece de muletas, caminhando na área externa de sua mansão, aproveitando o sol.

Ao dividir o momento, Vera falou sobre o apoio de Faro durante essa fase difícil que ela esta enfrentando, além disso, ela explicou que vai começar uma nova etapa de seu tratamento nesta segunda-feira, 11. "Estava caminhando um pouco no sol e o Rodrigo viu e filmou, me dizendo que logo estarei livre das muletas e eu estava pensando que amanhã começa uma nova etapa na minha batalha contra o câncer, e assim virá por completo a minha vitória. Amanhã faz um mês da cirurgia", escreveu a famosa na legenda.

Vale lembrar que Vera daria início ao tratamento no dia 4 de novembro, mas precisou ser adiado. Nas redes sociais, ela explicou o motivo. "Eu ia começar a radioterapia na segunda. Mas os médicos conversaram e acharam melhor começar no dia 11, que é quando faz um mês da cirurgia para estar bem cicatrizado. Mais uma semana que vou esperar para depois começar o tratamento com a radioterapia", contou a mulher de Faro. A previsão é que ela faça 30 sessões de radioterapia.

Rodrigo Faro compra presentes para segunda fase do tratamento de Vera Viel

O apresentador Rodrigo Faro mostrou mais uma vez todo seu cuidado e amor pela esposa, a modelo Vera Viel. Nesta terça-feira, 05, o famoso recebeu em casa uma encomenda que fez especialmente para a amada e ela mostrou em sua rede social como o marido se preocupa com ela.

Antes de iniciar a segunda fase do tratamento, com radioterapia, a mãe das três filhas do comunicador da Record TV foi mimada com vários conjuntinhos de pijama. Rodrigo Faro então contou que adquiriu as roupas na internet para ela não sujar a roupa durante as sessões de radioterapia. Confira!

