Vera Viel posa com Rodrigo Faro e fala de oração: 'Melhor remédio'

Vera Viel compartilhou uma foto ao lado do marido Rodrigo Faro e ressaltou a importância da sua fé durante o momento difícil que está passando

Recentemente, Vera Viel foi diagnostica como Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na coxa esquerda. A modelo passou por uma cirurgia e agora se prepara para enfrentar as sessões de radioterapia.

Nesta quinta-feira, 7, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado do marido Rodrigo Faro, quando ainda estava no hospital.

Na legenda, Vera reforçou a importância da sua fé e ressaltou o quanto a oração foi importante neste momento. "Orem sempre, nos momentos de dúvidas, de dor, de incertezas, de perdas, de dificuldades, de alegrias, de gratidão,e de conquistas. A oração sempre será o melhor remédio", escreveu ela.

Vera e Rodrigo são pais de Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11 anos.

Médico explica tumor de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10 de outubro, que recebeu o diagnóstico de um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o Sarcoma Sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais Sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de Sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

