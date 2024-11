Rodrigo Faro compra presentes para segunda fase do tratamento de Vera Viel

Antes de Vera Viel iniciar segunda fase do tratamento com radioterapia, Rodrigo Faro compra itens para ela usar durante as sessões

O apresentador Rodrigo Faro mostrou mais uma vez todo seu cuidado e amor pela esposa, a modelo Vera Viel. Nesta terça-feira, 05, o famoso recebeu em casa uma encomenda que fez especialmente para a amada e ela mostrou em sua rede social como o marido se preocupa com ela.

Antes de iniciar a segunda fase do tratamento, com radioterapia, a mãe das três filhas do comunicador da Record TV foi mimada com vários conjuntinhos de pijama. Rodrigo Faro então contou que adquiriu as roupas na internet para ela não sujar a roupa durante as sessões de radioterapia.

"A vida continua… Vou cuidar dela pra sempre", disse o famoso ao postar o vídeo abrindo o pacote e mostrando para a amada as cores que escolheu para ela.

Assim como pai, Helena Viel Faro, a herdeira mais nova das três meninas, também presenteou Vera Viel. A garota confeccionou uma lembrança especial para a mãe fortalecer ainda mais a sua fé.

Médico explica câncer raro de Vera Viel

Vera Viel anunciou na quinta-feira, 10 de outubro, que recebeu o diagnóstico de um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o Sarcoma Sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais Sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de Sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."

