Vera Viel mostra cicatriz na perna e celebra recuperação após tumor

Vera Viel, que retirou um tumor raro da coxa, mostrou a sua cicatriz e também celebrou a sua excelente recuperação. Confira!

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Em outubro do ano passado, a esposa de Rodrigo Faro foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na coxa.

A famosa passou por uma longa cirurgia e também realizou 33 sessões de radioterapia. E ao que parece, Vera está se recuperando cada vez mais.

Nesta quarta-feira, 22, em seu Instagram Stories, Vera publicou um vídeo em que aparece fazendo escada. "O propósito pode ser grandioso, mas o processo será doloroso. Aceite o processo para viver o propósito. Segundo dia fazendo escada por 20 minutos", escreveu ela.

Em seguida, Vera fez questão de compartilhar uma foto mostrando como está a sua cicatriz, que melhora mais a cada dia.

Evolução da cicatriz

A modelo Vera Viel usou as redes sociais no domingo, 12, para compartilhar com o público a evolução da cicatriz em sua perna cerca de três meses após a cirurgia delicada. A intervenção, realizada em outubro do ano passado, foi necessária para a retirada de um tumor raro na coxa esquerda.

Por meio de seus stories no Instagram, Vera mostrou a melhoria da aparência da incisão. Depois da cirurgia, Vera realizou 33 sessões de radioterapia como tratamento e, agora, segue em recuperação.

Na imagem publicada pela esposa do apresentador Rodrigo Faro, é possível notar que a cicatriz está clareando. "O processo", escreveu ela na legenda. Vale lembrar que a última radioterapia de Vera Viel ocorreu em dezembro de 2024.

Poucos dias após finalizar as sessões, ela compartilhou uma foto da cicatriz e revelou que já estava em processo de clareamento. "Estou curada do câncer! Glória a Deus! Acabei de fazer a minha última radioterapia", celebrou a esposa de Rodrigo Faro em sua última radioterapia.

