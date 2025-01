Bruna Marquezine relembra reação inusitada ao receber um ‘eu te amo’ inesperado

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Marquezine, estrela da séria Amor da Minha Vida, se diverte ao relembrar reação ao ouvir que era amada, sem esperar

A atriz Bruna Marquezine (29) – estrela da série Amor da Minha Vida, do Disney+, que está fazendo o maior sucesso entre o público – se diverte ao relembrar, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, reação inusitada ao receber um “eu te amo” inesperado. Sérgio Malheiros (31), Malu Rodrigues (31) e Danilo Mesquita (32), que também fazem parte do elenco da produção, não ficaram para trás ao revelarem suas experiências.

“Eu não consigo falar te amo se eu não estiver sentindo”, garante Bruna. “Ah, eu já falei várias vezes”, emenda Sérgio. “Sério? Eu não consigo”, continua a atriz. “Eu também não”, revela Malu. “Não consigo. Me bate uma culpa (...)”, afirma Bruna. “Eu já recebi um eu te amo que eu ri. A pessoa falou “eu te amo” e eu tive uma crise de riso. Foi horrível, mas eu achei que a pessoa estava tirando com a minha cara. Tipo, não é possível, não tem tempo de relacionamento para você estar me amando (risos). Mas eu não consigo falar que te amo se não for verdade”, completa a intérprete da protagonista Bia.

Com as respostas dos colegas da série, Malu faz uma reflexão. “Acabei de pensar que talvez eu tenha falado eu te amo pela primeira vez, sempre”, diz a atriz. “Tá vendo como é terapêutico? (a entrevista)", brinca Sérgio. “Eu acho que sempre digo eu te amo antes do outro”, explica Malu. “Acho que eu também”, fala Danilo. “Que doido, né?”, emenda a intérprete de Luiza. “Acho que eu falei antes e falei depois (da pessoa)”, salienta Bruna. “Eu acho uma coisa tranquila. Acho que a gente ama as pessoas. Eu amo pra caramba as pessoas que estão ao meu redor, de várias formas. Então, acho que não é mentira, não é mentira completamente”, frisa o intérprete de Victor.

Em seguida, os atores respondem sobre o que é o amor nas suas percepções. “Amar é para os corajosos, a gente tem que estar preparada, disponível. Acho que se trata de disponibilidade, de você também estar aberto para receber amor e para amar. O amor é simples”, reflete Malu Rodrigues. “É difícil definir o que é amor. É o que tem mais próximos do divino. Acho que a gente confunde muito, mistura muito o amor (...) porque quando a gente fala de amor, automaticamente as pessoas pensam no amor romântico. Aí, a gente mistura muito com paixão, com admiração, com desejo. Mas acho que o amor, ele só, é divino. É sempre bom. Fica ruim quando a gente mistura ego, mas o amor é sempre bom, é leve, transformador e poderoso. Acho que é o que a gente tem mais próximo de algo mágico”, comenta a namorada de João Guilherme (22).

“Acho que amor é (...) difícil. A humanidade está tentando falar sobre isso há muito tempo; mas acho que é isso, é dedicação, sabe? É estar aberto, ter coragem. Pensei em todas as pessoas que eu amo muito. E é dia a dia, sabe? É o cuidado do dia a dia, é o quanto aquela pessoa é importante para você. É importante para que você que ela esteja bem para você estar bem. Pensei nos meus avós, amigos, na minha namorada, pensei em todos os que passaram na minha vida, que eu amo verdadeiramente. Acho que é um processo de dedicação. Pensei em mim também, do quanto a gente se ama e se dedica”, filosofa o intérprete de Marcelo.

“Acho que amar é tempo”, fala Malu. “Mas acho que é isso. Amar é tempo. Amar já envolve o se relacionar. Aí, eu acho que é dedicação, sim”, acrescenta Bruna Marquezine. “É o algo do mágico”, continua Danilo. “É o que preenche o nosso vazio da nossa existência, da nossa finitude, que todo o ser humano tem, acho que é o amor”, afirma Sérgio. “É o que fica”, reforça Bruna. “É chegar em casa e dá um abraço na sua mãe, na sua avó; aquele momento que você não precisa de mais nada, só amor”, finaliza o ator Danilo Mesquita.

SOBRE AMOR DA MINHA VIDA

Em Amor da Minha Vida, Bia e Victor (Sérgio Malheiros) compartilham segredos, sonhos e experiências, e se apoiam no ir e vir de relacionamentos, sejam eles saudáveis ou tóxicos, apaixonados ou não, curtos e longos. Entre amores e desilusões, enfrentam a pluralidade das relações contemporâneas, numa jornada de amadurecimento e autoconhecimento, até que a relação um com o outro muda - e nada mais será como antes.

No elenco estão também Sophia Abrahão, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis, João Villa, Bruna Spínola e outros.

A série, realizada pela Intro Pictures em parceria com a Barry Company, tem direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso e roteiro assinado por Matheus Souza junto de Juliana Ariripe, Luíza Fazio, Bryan Ruffo e Nataly Neri.

