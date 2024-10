Vera Viel faz reflexão após descoberta de nódulo: 'Necessário'

A apresentadora Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, surgiu reflexiva nas redes sociais após descobrir um nódulo em sua coxa

Vera Vielusou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para refletir sobre a fase que está vivendo. A mulher do apresentador Rodrigo Faro revelou recentemente que descobriu um nódulo em sua coxa e precisará passar por uma cirurgia.

Através dos Stories do Instagram, ela falou sobre o momento que está passando e ressaltou que tudo que acontece é por permissão de Deus. "Tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus permite é necessário", escreveu Vera.

Depois de encontrar o nódulo, Vera decidiu conversar com os fãs e expor a situação. "Há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram por fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo [...]", explicou.

Já nesta terça-feira, 8, ela desabafou sobre estar ansiosa para saber logo qual é seu diagnóstico e tratamento. "E de repente a vida para a espera de um resultado, o tempo que passa tão rápido agora fica lento, a ansiedade toma conta, mas, ao mesmo tempo, a certeza de que você não está sozinha e Deus já sabe de tudo como vai ser... então acalma seu coração e espera", disse ela.

Confira:

Mulher de Rodrigo Faro reflete na web - Foto: Instagram

