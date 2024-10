Vera Viel faz desabafo ao aguardar resultados de exames: 'Ansiedade'

Após encontrar nódulo na coxa e passar por exames, Vera Viel faz desabafo ao esperar os resultados para saber seu tratamento

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, de 48 anos, passou por exames nos últimos dias após encontrar um nódulo em sua coxa. Depois de dar a notícia em sua rede social e mostrar que estava no hospital, a famosa fez um desabafo nesta terça-feira, 08.

Em seus stories, a amada do comunicador da Record TV escreveu um texto sobre ter que lidar com o tempo da espera. Vera Viel então desabafou sobre estar ansiosa com a situação, querendo saber logo qual é seu diagnóstico e tratamento.

"E de repente a vida para a espera de um resultado, o tempo que passa tão rápido agora fica lento, a ansiedade toma conta, mas ao mesmo tempo a certeza de que você não está sozinha e Deus já sabe de tudo como vai ser... então acalma seu coração e espera", refletiu sobre o que está passando e mostrou sua fé.

No último sábado, 05, Vera Viel voltou para casa e no domingo, 6, foi votar ao lado de Rodrigo Faro. Na noite de sexta-feira, 04, o casal apareceu na rede social e contou que estava no hospital depois da modelo notar um nódulo em sua perna.

"Vou explicar rapidinho, depois a gente entra em mais detalhes. Resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram por fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", falou ela.

