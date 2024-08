A apresentadora Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, compartilhou uma foto nas redes sociais ao lado da filha caçula, Helena

Vera Viel encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar uma foto ao lado de sua filha caçula, Helena, de 11 anos. A menina, fruto de seu relacionamento com o apresentador Rodrigo Faro, realizou um ensaio fotográfico e a mamãe aproveitou para fazer um registro com ela.

Para o clique, Helena surgiu usando um look todo preto com algumas estrelas de cor prata estampada na parte de baixo. Além disso, ela deixou os fios preso com um coque e completou a produção com um colar. Já a apresentadora deixou a barriga de fora ao usar uma blusinha e uma calça de cintura baixa na cor vinho.

Ao dividir a foto com os fãs, a mulher de Faro falou sobre o tamanho da filha. "Minha caçulinha de 11 anos está enorme e fez um ensaio fotográfico lindo com a fotógrafa @gyalvez e a mamãe aproveitou pra fazer uma foto com ela", escreveu ela, que também é mãe de Clara, de 19 anos, e de Maria, de 16.

O tamanho da caçula da família chamou a atenção. "11 anos? O tempo voa! Estão lindas!", disse uma seguidora. "Como cresce rápido, tá linda demais. Deus continue derramando chuvas de bençãos sobre sua família linda e abençoada por Deus", falou outra. "Ela é bem alta e linda", comentou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Rodrigo Faro mostra Vera Viel com marmita na festa do filho de Cesar Filho

O apresentador Rodrigo Faro e a esposa, Vera Viel, marcaram presença no casamento do herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, no interior de São Paulo. Na rede social, o comunicador da Record TV mostrou um pouco da festa e divertiu ao flagrar a mulher "roubando" doces do evento luxuoso.

Já preparada, a modelo levou uma bolsinha com um pote para fazer uma marmita com os quitutes de luxo. Sem perder tempo, Vera Viel pegou o refratário que levou e o encheu. Rodrigo Faro não perdeu a oportunidade de gravar o momento e expor a mãe de suas filhas. "Quem vai no casamento e leva uma vasilha pra colocar os docinhos… Eu e o @celsoportiolli pegamos a @veraviel no flagra… Alguém mais faz isso?", compartilhou o apresentador. Confira!