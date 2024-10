Vera Viel encanta ao mostrar momento com as filhas: 'Família linda'

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais na noite deste domingo, 27, para compartilhar um momento em família

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais na noite deste domingo, 27, para compartilhar um momento em família. No feed do Instagram, ela mostrou uma foto em que aparece ao lado das três filhas: Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.

O clique foi feito ainda no hospital, após a modelo remover um tumor raro e maligno, o sarcoma sinovial, de sua coxa esquerda. "A maior riqueza para Deus é a família", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios. "A maior riqueza que temos é a saúde, nossos filhos e também nossa mãe", escreveu uma seguidora. "Família linda, Deus abençoe vocês", comentou outra. "Deus cuidando de tudo", disse uma terceira pessoa.

Vera Viel mostra cicatrizes nas pernas após cirurgia para retirada de tumor

Vera Viel usou as redes sociais neste sábado, 26, para mostrar como está sua cicatriz. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela falou sobre o simbolismo das marcas. "As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem. É uma forma de aceitar o que aconteceu e de celebrar a jornada da cura", avaliou.

Em outro momento, ela contou que a intervenção médica foi realizada nas duas pernas."Foi necessário fazer um enxerto de veias de uma perna para a outra. Por isso, tenho duas cicatrizes", detalhou. Em seguida, ela contou que, por ter tido sinais logo de início e procurado médicos para realizar exames, não corre risco de amputar a perna.

