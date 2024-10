Vera Viel mostra cicatrizes nas pernas após cirurgia para retirada de tumor

Cerca de 15 dias após remover um tumor raro e maligno, Vera Viel usou as redes sociais neste sábado, 26, para mostrar como está sua cicatriz

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, voltou a dar detalhes sobre sua recuperação. Cerca de 15 dias após remover um tumor raro e maligno, o sarcoma sinovial, de sua coxa esquerda, a famosa usou as redes sociais neste sábado, 26, para mostrar como está sua cicatriz. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela falou sobre o simbolismo das marcas.

"As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem. É uma forma de aceitar o que aconteceu e de celebrar a jornada da cura", avaliou.

E continuou seu desabafo: "Cada cicatriz traz um relato de desafios enfrentados e superados. Quando compartilhamos essas experiências, a gente pode inspirar outras pessoas que estão em situações semelhantes, mostrando que elas não estão sozinhas. A beleza de ser vulnerável nos conecta", continua. "Em vez de encarar a cicatriz como defeito, podemos vê-la como símbolo de força e resiliência. Uma lembrança de que a vida é feita de altos e baixos. Não tenha vergonha de mostrar sua cicatriz, ao mostrá-la, você está se permitindo ser autêntica e verdadeira", completou.

Vera Viel explica por que tem cicatrizes nas duas pernas: 'Foi necessário'

Nesta sexta-feira, 25, Vera Viel usou as redes sociais para interagir com os seguidores e foi questionada se a intervenção médica havia sido realizada nas duas pernas."A cirurgia foi nas duas pernas?. Tô na torcida pela sua vitória", quis saber o internauta. "Sim, foi necessário fazer um enxerto de veias de uma perna para a outra. Por isso, tenho duas cicatrizes", detalhou. Em seguida, ela contou que, por ter tido sinais logo de início e procurado médicos para realizar exames, não corre risco de amputar a perna.

