Vera Viel compartilha registro com a filha mais velha, Clara: 'Infinitamente'

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais para de declarar para a filha mais velha, Clara, de 19 anos

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 12, para de declarar para a filha mais velha, Clara, de 19 anos. Em uma publicação nos stories do Instagram, ela compartilhou uma imagem em que as duas aparecem juntinhas.

"Minha primogênita, minha companheira, minha filha, te amo inifinitamente", declarou ela, que adicionou a canção Laços do cantor Tiago Iorc. Vale lembrar que Vera e Rodrigo também são pais de Maria, de 16, e Helena, de 11.

Veja a imagem compartilhada:

Vera Viel e Clara (Foto: Reprodução/Instagram)

Rodrigo Faro emociona com vídeo de Vera Viel se despedindo antes de cirurgia

Nesta quarta-feira, 11, dia em que completou dois meses da cirurgia para remover um tumor raro e maligno, o sarcoma sinovial, da coxa esquerda de Vera, Rodrigo Faro postou o registro feito antes dela entrar na operação e recordou como ficaram com medo quando descobriram o tumor e ela precisou operar.

"Hoje faz 2 meses da cirurgia de retirada do câncer da Vera… Nesse dia a gente sentia medo, mas precisávamos tranquilizar nossas filhas. Nós havíamos entregado TUDO nas mãos de Deus… E ELE, mais uma vez, nos surpreendeu, operando mais um milagre na vida da Vera e na nossa família…", escreveu o artista.

"2 meses se passaram e Deus vem cuidando de absolutamente tudo.Nunca vi uma mulher tão forte quanto a minha! A Vera é um exemplo e se recupera de forma surpreendente com alegria e muita fé! Te amo, Vera Viel .Vamos celebrar a vida", declarou ele.

Em outra publicação, a famosa contou que o tempo está passando rápido e que a sensação está relacionada com sua fé em Deus. Vera Viel então recordou o clique de quando estava prestes a entrar na operação após alguns dias do diagnóstico de Sarcoma Sinovial.

