Lindas! Vera Viel divertiu os seguidores ao surgir radiante em vídeo que ressalta as comparações entre ela e as filhas; assista

Nesta quinta-feira, 16, Vera Viel arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um vídeo descontraído ao lado da filha do meio, Maria, de 16 anos. Fruto do casamento com Rodrigo Faro, Maria apareceu animada ao lado da mãe, de 49 anos, enquanto brincavam sobre os frequentes comentários de que elas parecem mais irmãs do que mãe e filha.

"Quando alguém fala que minha mãe parece nossa irmã e não mãe", escreveu ela no vídeo, em que aparecem transbordando alegria. "A mamãe fica feliz", declarou Vera na legenda.

Nos comentários, os internautas se divertiram junto com a dupla. "Todas as mulheres dessa família, são irmãs haha, amo", brincou uma seguidora. "Ela parece uma menina mesmo", declarou outra. "Duas lindas", ressaltou mais uma.

Além de Maria, Vera Viel e Rodrigo Faro são pais de mais duas meninas: Clara, de 19 anos, e Helena, de 11 anos de idade.

Vera Viel celebra volta ao beach tennis após tumor

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Na última quarta-feira, 15, a esposa de Rodrigo Faro publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece jogando beach tennis e celebrou o momento especial.

Vale lembrar que, em outubro do ano passado, Vera foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na coxa. A famosa precisou passar por cirurgia e realizar 33 sessões de radioterapia.

"O simples fato de poder fazer coisas simples como jogar beach tennis com a minha família me faz muito grata a Deus. O que Ele faz é perfeito. Deus de milagres. Três meses depois da cirurgia", escreveu ela na legenda da publicação. Confira o vídeo clicando aqui!

