Vera Viel celebra volta ao beach tennis após tumor: 'Milagres'

Vera Viel voltou a praticar beach tennis após retirada de um tumor raro na coxa e celebrou o fato especial em suas redes sociais

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 15, a esposa de Rodrigo Faro publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece jogando beach tennis e celebrou o momento especial.

"O simples fato de poder fazer coisas simples como jogar beach tennis com a minha família me faz muito grata a Deus. O que Ele faz é perfeito. Deus de milagres. Três meses depois da cirurgia", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outubro do ano passado, Vera foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na coxa. A famosa precisou passar por cirurgia e realizar 33 sessões de radioterapia.

Cicatriz

A modelo Vera Viel usou as redes sociais no domingo, 12, para compartilhar com o público a evolução da cicatriz em sua perna cerca de três meses após a cirurgia delicada. A intervenção, realizada em outubro do ano passado, foi necessária para a retirada de um tumor raro na coxa esquerda.

Por meio de seus stories no Instagram, Vera mostrou a melhoria da aparência da incisão. Depois da cirurgia, Vera realizou 33 sessões de radioterapia como tratamento e, agora, segue em recuperação.

Na imagem publicada pela esposa do apresentador Rodrigo Faro, é possível notar que a cicatriz está clareando. "O processo", escreveu ela na legenda. Vale lembrar que a última radioterapia de Vera Viel ocorreu em dezembro de 2024.

Poucos dias após finalizar as sessões, ela compartilhou uma foto da cicatriz e revelou que já estava em processo de clareamento. "Estou curada do câncer! Glória a Deus! Acabei de fazer a minha última radioterapia", celebrou a esposa de Rodrigo Faro em sua última radioterapia.

