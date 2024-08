Últimas palavras de Matthew Perry são reveladas. Veja!

As últimas palavras ditas pelo ator Matthew Perry, que morreu em outubro de 2023 vítima de uma overdose, foram reveladas. Veja!

O ator Matthew Perry, famoso por interpretar o personagem Chandler Bing na série Friends, morreu em outubro de 2023 vítima de uma overdose. O Departamento de Justiça estadunidense revelou as últimas palavras ditas pelo artista antes de morrer, aos 54 anos.

De acordo com os documentos, ele conversou pela última vez com Kenneth Iawamsa, seu assistente pessoal e o responsável por injetar a cetamina no ator, droga que o levou a uma overdose.

"Me dê uma dose grande", disse Matthew a Iwamasa, conforme relatado no documento. O assistente pessoal não tinha treinamento médico para administrar cetamina e injetou a droga no ator repetidamente. A dose fatal foi a terceira que Iwamasa aplicou em Matthew no dia de sua morte.

Além disso, os documentos obtidos pela US Weekly também revelaram que entre 24 e 27 de outubro de 2023, Iwamasa injetou em Perry "aproximadamente 6 a 8 doses por dia" e que o assistente também encontrou Perry "inconsciente em sua residência em pelo menos duas ocasiões".

Após injetar a terceira dose de cetamina, Iawamsa saiu para resolver algumas pendências e ao retornar encontrou o ator de bruços da jacuzzi.

Padrasto de Matthew Perry se pronuncia

Padrasto de Matthew Perry, Keith Morrison, se manifestou após investigadores federais revelarem acusações contra cinco pessoas que poderiam estar envolvidas no falecimento do artista, aos 54 anos, em outubro do ano passado. O correspondente do Dateline falou à People e compartilhou sua gratidão com o andamento das investigações.

"Ficamos e ainda estamos com o coração partido pela morte de Matthew, mas ajudou saber que a polícia levou seu caso muito a sério. Estamos ansiosos para que a justiça siga seu curso e somos gratos pelo trabalho excepcional das várias agências cujos agentes investigaram a morte de Matthew. Esperamos que fornecedores inescrupulosos de drogas perigosas entendam a mensagem", disse ele.

De acordo com informações da CNN Brasil, autoridades dos Estados Unidos informaram que foram apresentadas denúncias criminais contra cinco pessoas relacionadas à morte do astro da série Friends.

Entre os réus estariam dois médicos e um assistente de Perry que faziam parte de “uma ampla rede criminosa clandestina” que distribuía o medicamento cetamina para o ator e outras pessoas, segundo informou o procurador federal Martin Estrada.