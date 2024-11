Tom Brady estaria tendo dificuldade em superar divórcio com Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady estaria enfrentando dificuldade para seguir em frente após seu casamento com Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady estaria enfrentando dificuldade para seguir em frente após seu casamento com Gisele Bündchen, que terminou em 2022. O ex-atleta até teria tentado se relacionar com outras mulheres, mas sente "pouco interesse". É o que contou uma fonte próxima a ele.

O atleta aposentado foi alvo de rumores envolvendo supostos relacionamentos com algumas celebridades, como Irina Shayk, Brooks Nader, Emily Ratajkowski, Kim Kardashian e outras, desde sua separação da ex-mulher. No entanto, nenhuma dessas relações foi para frente.

Segundo informações do site Radar e a OK! Magazine, uma fonte próxima falou sobre a vida amorosa dele. "Tom tem tido dificuldade em seguir em frente após o seu casamento", disse. "Ele namorou a Irina, mas terminou de forma ruim, provavelmente porque só metade dele estava na relação".

"Muitas mulheres se jogaram para cima dele, mas ele apenas tem muito pouco interesse", destacou a fonte. Vale lembrar que Gisele Bündchen foi casada com Tom Brady por quase quinze anos, com o relacionamento chegando ao fim no final de 2022.

Discreta sobre sua vida pessoal, a modelo já mencionou que o término ocorreu devido a conflitos de interesses. “Me divorciar não foi o que sonhei, o que eu esperava. Meus pais estão casados ​​há 50 anos e eu realmente queria que isso tivesse acontecido comigo. Mas eu acho que você tem que aceitar. Às vezes, você cresce junto, às vezes, você se distancia", a modelo falou sobre a separação em entrevista ao apresentador Lee Cowan. Atualmente, a modelo está grávida. Ea espera o seu terceiro filho, que é fruto do atual namoro com Joaquim Valente.

Tom Brady compartilha foto rara dos filhos com Gisele Bündchen

Tom Brady usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para compartilhar um momento em família. Comemorando o Dia de Ações de Graças, um dos feriados mais tradicionais dos Estados Unidos, ele publicou um registro dos filhos.

Nos stories do Instagram, o atleta mostrou os filhos do antigo relacionamento com Gisele Bündchen, Benjamin Rein, 14 anos, e Vivian Lake, 11, abraçados. Quem também aparece no registro é John Edward Thomas Moynahan, de 17 anos, primogênito de Tom Brady, de sua relação com a atriz Bridget Moynahamv.

Veja a foto aqui!

