Ticiane Pinheiro fala se Cesar Tralli aprova suas fotos de lingerie: 'Tudo'

Extrovertida e ativa nas redes sociais, Ticiane Pinheiro fala se Cesar Tralli tem ciúmes de seu jeito e de suas fotos de lingerie; confira

Ativa nas redes sociais, a apresentadora Ticiane Pinheiro cativa com seu jeito extrovertido e comunicativo. Mas, será que o jornalista Cesar Tralli tem ciúmes da loira? A famosa então respondeu para os internautas se o amado, que é mais quieto e menos ativo na internet, fica com ciúmes dela e de suas fotos de lingerie.

Nos últimos dias, ao abrir uma caixinha de perguntas, que rendeu vários assuntos, a herdeira de Helô Pinheiro respondeu a uma pergunta sobre o esposo ter ciúmes dela e de seus ensaios de roupa íntima. A integrante do Hoje Em Dia então revelou se enfrenta alguma situação com o apresentador do Jornal Hoje.

"Meu marido me apoia em tudo", escreveu enfatizando que Cesar Tralli lhe encoraja em todas as suas escolhas e trabalhos.

Ainda em seus stories, ao abrir a caixinha de perguntas, Ticiane Pinheiro falou se dorme em quarto separado do marido. A dúvida surgiu após alguns dias da apresentadora Eliana fala que não dorme sempre no mesmo ambiente que o esposo, com quem está há uma década.

Outro assunto que deu o que falar em sua caixinha foi Ana Hickmann. Isso porque, a apresentadora contou que não foi convidada para a festa de noivado da modelo e Edu Guedes.

Ticiane Pinheiro fala sobre defeitos de Cesar Tralli e como arranja tempo para namorar

A apresentadora Ticiane Pinheiro tirou dúvidas sobre sua relação com o jornalista Cesar Tralli. Na sexta-feira, 04, a famosa abriu uma caixinha em seus stories e respondeu várias perguntas dos internautas. Inclusive, ela revelou se o eleito tem defeitos e como arranjam tempo para namorar em meio a tantos compromissos de trabalho.

Casados desde 2017, os papais de Manuella Pinheiro Tralli são apresentadores e têm uma a agenda cheia, contudo, isso não é pretexto para não saírem e curtirem momentos românticos. A herdeira de Helô Pinheiro então comentou que eles prezam a qualidade dos encontros e não as quantidades. Saiba mais aqui.