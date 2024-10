Ticiane Pinheiro e Rafa Justus arrasam no look para show

Ticiane Pinheiro e a filha Rafaella Justus marcaram presença no show de Bruno Mars, em São Paulo, e arrasaram na escolha do look

Nesta sexta-feira, 4, acontece o primeiro show de Bruno Mars em solo brasileiro. Com a turnê Bruno Mars Live In Brazil, o cantor se apresenta no estádio do Morumbis, em São Paulo.

Diversos famosos marcaram presença para conferir a apresentação, entre eles estava Ticiane Pinheiro, acompanhada pela filha Rafaella Justus, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.

Mãe e filha posaram sorridentes para os fotógrafos de plantão e arrasaram na hora de escolher o look. Ticiane apostou em uma regata marrom com uma jaqueta de couro da mesma cor e calça jeans. Já a adolescente apostou em uma produção all black. Além de Rafaella, Tici também é mãe de Manuella, de cinco anos, do atual casamento com César Tralli.

Bruno Mars fará uma longa turnê pelo Brasil. O cantor se apresenta nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro no Morumbis, em São Paulo. Nos dias 16, 19 e 20 de outubro no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro no estádio Couto Pereira, em Curitiba. No dia 5 de novembro no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. E nos dias 26 e 27 de outubro na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Curiosidade

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou o motivo de não ter a liberação de Rafaella Justus de postar todas as fotos que tira da herdeira. Após algumas semanas de falar que recebe ameaças de receber unfollow da jovem, caso compartilhe um clique que ela não aprove, a jornalista explicou melhor a preferência da adolescente ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories nesta sexta-feira, 04.

Após responder se dorme em quarto separado de Cesar Tralli, a loira expôs o motivo de sua primogênita. Ticiane Pinheiro então contou novamente que na casa do pai, o empresário Roberto Justus, ela tem um fotógrafo profissional para os registros e que por isso acaba sendo bastante exigente.

"Na casa do pai tem um fotógrafo com eles e ela acaba fazendo fotos profissionais! Em casa não tem isso, nas viagens eu faço as fotos, então ela acaba não aprovando minhas fotos", explicou o que acontece.

Em outra pergunta, ela falou sobre não mostrar muito Rafaella e respeitar o jeito dela. "Rafa mora comigo, nossa rotina é do dia a dia mesmo, não costumo fazer muitos vídeos e fotos com ela e ela está em uma idade que não curte muito. Eu respeito. Com a família do pai ela tira mais fotos e aparece mais porque eles têm sempre um video maker e fotógrafo com eles", esclareceu.