Tiago Abravanel conta como está a mãe, Cintia, após morte de Silvio Santos

ARTHUR PAZIN é editor de pautas especiais do Grupo Perfil. Formado em Letras pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e em Jornalismo pela União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago), já atuou como repórter no impresso, on-line, rádio e TV. Na área de entretenimento, integrou as equipes do Observatório da TV e do Notícias da TV. Apaixonado por novelas e televisão, escreve também sobre o universo das celebridades. Instagram @arthurpazin