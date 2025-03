Médico aponta possíveis complicações de quadro que atingiu Mavie: 'Corre o risco'

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato também explica o que pode causar a virose, infecção que atingiu Mavie no começo do ano

Em meados de janeiro, Bruna Biancardi(30) contou aos seguidores que Mavie(2), fruto de sua relação com Neymar(33), passou por uma virose. A infecção costuma ser frequente nesta época do ano e pode trazer alguns riscos para bebês pequenos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica que crianças mais novas, como Mavie , precisam de uma atenção maior quando passam pelo quadro. "Elas correm o risco de desidratar com mais facilidade."

O especialista ainda explica que, em casos em que a infecção seja causada por parasitas ou bactérias, é necessária a intervenção com medicamentos específicos —e também o acompanhamento médico profissional.

Liberato diz que a contaminação pode acontecer com frequência em viagens, como foi o caso de Mavie. A pequena estava com os pais na Arábia Saudita passando o ano novo ao lado de amigos, e parte do grupo passou mal, inclusive Davi Lucca(12), primogênito de Neymar.

"A principal forma de contaminação é através da ingestão do agente, que pode ir até a boca por meio de objetos ou mãos não higienizadas, água e alimentos contaminados. Muitas vezes, em viagens, podemos estar em locais com estrutura de saneamento básico um pouco mais precárias, e também consumimos mais produtos na rua."

Liberato diz que estar em contato com um grande número de pessoas também pode influenciar no quadro infeccioso. "Uma vez que uma pessoa está com esse quadro infeccioso, ela acaba eliminando o agente, que pode ser vírus, protozoários e até bactérias, nas fezes, o que aumenta a cadeia de transmissão em surtos."

SAIBA QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA VIROSE

dor abdominal;

diarreia;

náuseas;

vômitos;

febre.

