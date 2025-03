Davi Brito lamenta imaturidade após o BBB 24: 'Atrapalhou'

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o coração ao falar sobre o pós polêmico e confessou que não soube lidar com a fama

Vencedor do BBB 24, Davi Brito segue com o nome em alta mesmo após um ano do fim da edição. Assim que deixou o confinamento, o ex-motorista de aplicativo encarou uma nova realidade em sua vida: a chegada repentina da fama.

Em entrevista ao jornalista Chico Barney, do UOL, Davi abriu o coração ao falar sobre as dificuldades que enfrentou no pós-reality show da TV Globo. De acordo com o ex-BBB, sua imaturidade o prejudicou bastante no início de tudo.

"O que atrapalhou meu pós-BBB foi minha imaturidade do lado da fama, eu vou admitir. Quem cuidou das minhas redes sociais foi minha irmã [Raquel Brito], foi um trabalho espetacular. Ela aguentou até eu sair, mas, no pós, eu precisava de uma estrutura maior, uma assessoria que entendesse do assunto. A Globo me assessorou durante seis meses, mas depois eu fui morar em Salvador, e a Globo é no Rio, não tinha uma pessoa perto de mim", declarou ele.

Apesar disso, Davi Brito garantiu que, atualmente, se sente mais preparado para lidar com a exposição. "Eu tive esse pós polêmico, mas graças a Deus hoje já estou mais tranquilo. Hoje eu me sinto mais calmo, mais preparado para enfrentar alguns certos tipos de coisas, situações… É isso, a vida é feita de experiências, a gente tem que errar, porque errando se aprende", disse.

O jovem ainda comentou sobre a pouca demanda de contratos de publicidade. Questionado por Chico Barney se chegou a se sentir 'abandonado' pela Globo, o ex-BBB explicou que sentiu falta de um profissional para orientá-lo.

"A Globo teve todo o trabalho de assessoria, estavam em contato comigo pelo WhatsApp, colocaram uma pessoa de Salvador para estar perto de mim, mas eu acho que faltou mais proximidade, mais conexão, de falar: ‘Se você não fizer isso aqui, vai dar errado’. É uma emissora gigantesca, mas, quando eu saí do Big Brother, eu senti falta de pessoas ao meu lado para poder trabalhar", relatou.

Davi Brito fala sobre primeiro dia na faculdade

Recentemente, Davi Brito iniciou uma nova fase em sua vida! Em fevereiro deste ano, o campeão do BBB 24, da TV Globo, começou oficialmente os estudos no curso de Direito. Por meio das redes sociais, o jovem dividiu com os seguidores detalhes de seu primeiro dia de aula na faculdade.

O ex-brother iniciou o assunto brincando com o fato de ter chegado 'perdido' no centro universitário. Ele ainda compartilhou com o público alguns registros especiais do início de seu novo ciclo, incluindo uma foto em sala de aula; confira detalhes!

