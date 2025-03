Diogo Almeida revela motivo que o fez deixar de atender como psicólogo após o BBB 25

Fora do BBB 25, o ator Diogo Almeida contou por que optou por encerrar seus atendimentos como psicólogo, profissão que conciliava com a de ator

O ator Diogo Almeida foi eliminado do BBB 25, da Globo, no final de fevereiro e está se readequando à vida fora da casa mais vigiada do país. Em entrevista à Quem divulgada nesta quinta-feira, 13, o artista contou por que optou por encerrar seus atendimentos como psicólogo, profissão que conciliava com a de ator.

Antes do programa, ele conciliava a carreira de ator com alguns pacientes. "Não tem como retomar o atendimento individualizado. Como um personagem vai ficar vendo seu psicólogo após um reality show? A profissão do psicólogo tem um lugar de sigilo", contou.

E complementou: "Não cabe fazer outras coisas que a arte acaba me proporcionando. O BBB foi uma oportunidade que consegui graças ao meu trabalho de ator, mas ali era eu mesmo, não era um personagem. Então, agora pretendo seguir trabalhando como ator e com comunicação".

E ele também falou sobre o carinho que tem recebido do público. "Após a novela Amor Perfeito, eu já recebia um carinho muito grande das pessoas por conta deste protagonismo. Era um personagem que entrava na casa das pessoas todos os dias", recordou.

E continuou dizendo: "Mas o BBB é um programa que alcança mais pessoas e um público diferente. Então, acaba expandindo a visibilidade. Realmente tenho notado mais carinho das pessoas. Algumas dizem que já me acompanham desde a novela e outras que passaram a me acompanhar com o BBB".

Diogo Almeida passou perrengue após sair do BBB 25

Recentemente, Diogo Almeida contou ter enfrentado dificuldades em uma tarefa simples do dia a dia após deixar o confinamento. Ele confessou que passou por um perrengue ao ir ao supermercado. Veja como foi!

