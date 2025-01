Thiago Fragoso curte passeio no shopping com os filhos

O ator Thiago Fragoso aproveitou o tempo livre para curtir um passeio no shopping com os filhos Benjamin e Martin. Confira!

Nesta segunda-feira, 20, Thiago Fragoso aproveitou o tempo livre para curtir um passeio com os filhos Benjamin, de 14 anos, e Martin, de quatro anos, frutos de seu relacioamento com Mariana Vaz.

O ator e os filhos foram fotografados em um shopping localizado na Barra da Tijuca, famoso bairro do Rio de Janeiro.

Thiago estava com o herdeiro caçula no colo, enquanto conversava animado com o mais velho, e o artista não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

O último trabalho de Thiago Fragoso foi como o Brendon de Compro Likes, série disponível no Star+.

Paternidade

Com diversos personagens marcantes ao longo da carreira, Thiago Fragoso não hesita em afirmar que o melhor de todos é o de pai. Casado com a atriz Mariana Vaz, ele é pai de Benjamin (14) e Martin (4) e assegura: "Crio meus filhos para serem homens amorosos".

"Sou um pai vocacionado. Tem que ser para ter filho hoje em dia. Aquele pai turista que terceirizava tudo para a mãe acabou. Nada me deixa mais feliz que meus filhos", afirma Thiago Fragoso, em entrevista à Revista CARAS.

O artista, que retornou aos palcos após um hiato de oito anos, ainda conta que se preocupa com a criação dos filhos, ensinando sobre inteligência emocional e vulnerabilidades, para que eles não cresçam sendo subjugados.

"Crio meus filhos para serem homens amorosos, responsáveis, que não tenham medo de suas vulnerabilidades e que não sejam subjugados pelo arquétipo falido do homem tradicional", afirma. "É um trabalho intenso Mas fui agraciado por dois meninos que são só amor, apesar de todos os testes da paternidade."

Hoje, aos 43, ele afirma que busca manter a mesma essência de sua juventude, tanto no trabalho, quanto na família. “Sou um homem de 43 anos, pai de família… É uma vida, né? Mas confesso que eu procuro aquele menino em toda a sua inocência dentro de mim com frequência. Ele ainda me ensina muita coisa, me dá força e me faz perguntas que eu não sei responder”, afirma ele.

