Thales Bretas presta homenagem especial para sua mãe: 'Você é meu sol'

Viúvo do humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem para sua mãe

Thales Bretas usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Solange Bretas, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 31.

Em seu perfil oficial no Instagram, o viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) compartilhou uma foto em que aparece na praia com a mãe e escreveu uma mensagem carinhosa. "Mãezinha você é meu Sol! Qualquer homenagem que eu faça aqui vai ficar pequena pro quanto eu sou grato pelo amor que recebi!", começou.

O médico dermatologista completou o texto se mostrando grato pelos ensinamentos que recebeu dela. "Seu carinho, seu colo, sua empatia e seus ensinamentos. Você me ensinou a cuidar da família, dos filhos, a dar valor à nossa casa e aos nossos irmãos. Também me ensinou a sentir e falar sobre nossos sentimentos", acrescentou.

"Não achei foto antiga, num postei muito registro, mas minha memória e meu coração estão encharcados de boas memórias, amor e gratidão por toda sua dedicação! Vida longa, cheia de saúde e sonhos!", desejou ele, finalizando a homenagem.

Confira:

Thales Bretas relembra Paulo Gustavo

Nesta quarta-feira, 30, é celebrado o Dia do Humor em homenagem a Paulo Gustavo, que completaria 46 anos de vida. O famoso humorista morreu em 2021 devido às complicações causadas pelo Covid-19. Em sua conta no Instagram, Thales Bretas relembrou algumas fotos do artista e se declarou.

"Hoje é o Dia do Humor no Brasil porque foi o dia que nasceu um grande gênio nessa arte, que eu tive a sorte de ter ao meu lado por oito anos! PG interpretou personagens geniais, amados por muita gente! Mas casa era a persona que mais amamos: o marido sensível, o pai amoroso (e às vezes histriônico como Dona Hermínia), o crítico social, o palhaço que ria de si mesmo e fazia sua caricatura de todo mundo com quem convivia. Me deu muito amor, nossos filhos que tanto quisemos e muitos dias de sonhos realizados!", escreveu o dermatologista em um trecho da homenagem. Confira o post completo!

