A atriz e apresentadora Thais Fersoza compartilhou algumas fotos curtindo o festival Rock in Rio com Michel Teló, Melinda e Teodoro

Neste domingo, 15, a atriz e apresentadora Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos em família. Ela foi com o marido e os filhos curtir o festival Rock in Rio neste sábado, 14, e falou sobre a experiência.

Em seu perfil no Instagram, a famosa posou sorridente ao lado de Michel Teló e dos herdeiros, Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, e contou que eles estavam animados para o show da banda Imagine Dragons.

"Curtir com eles junto é tão especial! Amo que eles são nossos parceirinhos de vida! Ontem pediram pra assistir Imagine Dragons que eles adoram e sabem até a letra de algumas músicas... foi muito "da hora" como diz o Teodoro!", escreveu Thais na legenda da publicação, mostrando que a família combinou o look para o festival: roupas pretas.

A publicação recebeu vários elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Família maravilhosa! E tão importante este momento", escreveu outra. "Lindos. O look da Melindinha tá mara, né Thais?", observou uma fã.

Confira:

Thais Fersoza curte praia com Michel Teló e revela curiosidade

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. Nesta última quinta-feira, 12, a atriz resolveu aproveitar o tempo livre para curtir uma praia com o marido Michel Teló no Rio de Janeiro.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos do momento, incluindo fotos sozinha, com o amado e da bela paisagem. Na legenda, Thais contou uma curiosidade sobre sua origem que poucos seguidores conhecem.

"Carioca da gema! Nasci no Rio de Janeiro e quando tinha 11 meses fui morar em Campinas (SP), passei a infância no Taquaral! Quando voltei para o Rio de Janeiro, já tinha quase cinco anos e falava porrrrrrta (quem diria que anos depois ia encontrar um marido que fala assim e que é apaixonado pelo Rio de Janeiro)", disse em um trecho. Confira a publicação completa!