Thais Fersoza curte praia com Michel Teló e revela curiosidade

Thais Fersoza aproveitou o tempo livre para curtir uma praia com Michel Teló e revelou uma curiosidade sobre sua origem aos seguidores

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha dive5rsos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 12, a atriz resolveu aproveitar o tempo livre para curtir uma praia com o marido Michel Teló no Rio de Janeiro.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos do momento, incluindo fotos sozinha, com o amado e da bela paisagem. Na legenda, Thais contou uma curiosidade sobre sua origem que poucos seguidores conhecem.

"Carioca da gema! Nasci no Rio de Janeiro e quando tinha 11 meses fui morar em Campinas (SP), passei a infância no Taquaral! Quando voltei para o Rio de Janeiro, já tinha quase cinco anos e falava porrrrrrta (quem diria que anos depois ia encontrar um marido que fala assim e que é apaixonado pelo Rio de Janeiro) depois de alguns anos…. Voltei a falar 'carioques' quase, meio misturado. Um pouco RJ, um pouco SP e por isso até hoje algumas pessoas acham que sou mineira… ou não sabem que sou carioca", escreveu ela.

Thais e Michel são pais de Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis.

Convite

Michel Teló e Thais Fersoza viveram um momento muito especial ao serem surpreendidos com um convite da família. Nas redes sociais, eles compartilharam a alegria ao serem escolhidos pelo irmão do cantor, o empresário Teo Teló, e sua esposa, a cantora Gabi Luthai, como padrinhos do primeiro filho do casal, Pietro.

Através do Instagram, Michel e Thais já tinham compartilhado a novidade e revelaram que seriam os dindos do sobrinho. Agora, eles publicaram um vídeo do momento emocionante em que receberam o convite para apadrinhar o pequeno. Nas imagens, o casal aparece recebendo uma caixa personalizada com uma carta especial.

Enquanto Thais segura o bebê nos braços, Michel lê a carta que oficializa o convite para serem padrinhos na carta que foi escrita como se fosse o sobrinho: “Desde o início, papai e mamãe sentiram nossa conexão. É um amor gigante mesmo eu sendo muito pequenininho. Tenho muita coisa ainda para viver e aprender sabendo que Deus é o meu guia.”, disse.

“Meu batizado marca o início da minha jornada de fé e temos certeza de que meu caminho será muito mais iluminado ao lado de vocês. Aceitam ser meus dindos?”, Michel terminou de ler o pedido emocionado e prontamente aceitou o convite ao lado da esposa: “A gente aceita”, disse. “A gente aceita com muito amor”, Thais se derreteu pelo pequeno.