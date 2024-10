Thais Fersoza arrasa ao fazer pose em moto aquática

A atriz Thais Fersoza aproveitou o tempo livre para curtir um momento relax e arrasou ao fazer pose em cima de uma moto aquática

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 25, a atriz aproveitou o tempo livre para curtir um dia de praia. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou uma foto em que aparece fazendo pose em cima de uma moto aquática.

Na imagem, Thais surgiu com um biquíni preto e óculos escuros. "Tem um sábado na minha sexta! Aquela fugidinha que a gente ama", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários.

"Maravilhosa", escreveu uma internauta. "A deusa do mar", comentou outra. "Sempre bom ter esses sábados no meio da semana. Aquece o coração, o corpo e a mente", escreveu uma terceira.

Renovação de votos

Thais Fersoza continua em êxtase mesmo 10 dias após a renovação de votos com Michel Teló! Na quinta-feira, 24, a atriz e apresentadora voltou às suas redes sociais para falar sobre a cerimônia e também agradecer todas as mensagens de carinho que recebeu ao celebrar a primeira década de casamento com o cantor sertanejo, com quem tem dois filhos, Melinda e Teodoro.

Em seu perfil no Instagram, Thais compartilhou um vídeo com uma carta aberta a todos os amigos, familiares e seguidores que acompanharam sua história de amor com Teló: “Ao completar esses 10 anos de uma jornada linda ao meu marido, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus e a cada um de vocês que vibrou com a gente”, iniciou.

“A gente sente que esse amor, assim, esse carinho multiplicou. Quando vocês viram a gente junto, foi uma onda de amor, que foi só aumentando, aumentou quando a gente casou, quando as crianças nasceram, aí aumentou um montão. A gente sente mesmo como se fosse assim, uma onda de amor, de vibração positiva e de torcida pela nossa família”, afirmou.

Na sequência, Fersoza agradeceu mais uma vez todo apoio e prometeu continuar a dividir sua história de amor. Inclusive, na legenda ela deixou um conselho inspirado para os seguidores: “Essa é uma carta aberta com o meu muito obrigada. Cheia de carinho e gratidão por vocês que tanto vibraram com a gente”; ela escreveu.

“E se eu puder te dar um conselho, 10 dias depois de viver esse sonho, seria para que vocês continuem acreditando no amor! Foi mágico, muito especial e que venham mais muitos e muitos 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos juntos”, Thais vibrou e recebeu muitos elogios nos comentários da publicação especial sobre a renovação dos votos com Teló.

