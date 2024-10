Nas redes sociais, Thaila Ayala divertiu os seguidores ao brincar sobre a rotina de uma mãe e como ela reage a um convite para sair

Nesta quinta-feira, 24, Thaila Ayala encantou os seguidores ao compartilhar uma nova sequência de fotos em seu perfil oficial no Instagram. Na legenda, a atriz fez uma brincadeira sobre a típica reação de uma mãe ao receber um convite para sair. Casada com Renato Góes, Thaila é mãe de Francisco, de dois anos, e de Tereza, de um.

"A Mãe que vive de pijama e pantufa o dia todo quando tem q sair de casa, primeiro ela calcula 360 rotas de fuga/desculpas, calcula as horas de descanso, o dia seguinte jogado fora e aí quando não tem escapatória ela vai, mas ai também ela vai como?", escreveu ela, que, nas fotos, surgiu impecável em um vestido com abertura nas costas.

Nos comentários, não faltaram elogios de fãs e amigos. "Maravilhosa essa mulher", escreveu um seguidor. "Que vestido lindíssimo", disse outro. "Bela belíssima", declarou a atriz Fiorella Mattheis.

Veja os registros:

Thaila Ayala encanta ao mostrar os filhos sujos de brincar

Os filhos de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco, de dois anos, e Tereza, de um, encantaram ao surgirem em novas fotos compartilhadas pela mamãe na rede social no último domingo, 20. A atriz então mostrou ser uma mãe liberal e que deixa os herdeiros brincarem sem preocupação com a sujeira.

Com as roupas manchadas de comida, tinta e muito mais, a famosa brincou sobre postar os registros para ver se consegue um patrocínio para lavar as peças. Cheios de fofura, as crianças encantaram na aparição descontraída.

"Dizem que crianças que se sujam são mais felizes, então bora conseguir um patrocínio de tira manchas, sabão em pó e amaciante porque tá puxado! Me notem", disse Thaila Ayala na legenda do álbum. Nos comentários, os internautas admiraram a duplinha. "Infância sendo vivida", opinaram. "Os dois são lindos", elogiaram.

