Tati Dias exibe aliança com Lauana Prado: 'A gente se completa'

A influenciadora digital Tati Dias usou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 25, para mostrar a aliança que usa com a cantora Lauana Prado

A influenciadora digital Tati Dias usou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 25, para compartilhar com os internautas a aliança que usa com a cantora Lauana Prado. Nos stories do Instagram, ela mostrou que as joias têm o desenho do sol e da lua.

E explicou: "A minha é uma Lua, e da Lauana é um sol, porque a gente se completa". Ela também deu detalhes de outro anel que deu de presente à amada: "Esse é o anel de sete elos, são sete anéis entrelaçados em um só", contou Tati.

Veja:

Alianças de Lauana Prado e Tati Dias (Reprodução/Instagram)

Lauana Prado surge combinando look com a namorada: "Tão lindas"

Recentemente, Lauana Prado esbanjou romantismo ao compartilhar uma nova foto com a namorada, a influenciadora digital Tati Dias. Na imagem publicada no Instagram, as duas aparecem abraçadas e com o mesmo tom terroso em suas peças de roupas. "Que delícia que é poder descobrir a vida e o mundo com você! Vivendo momentos inéditos do seu lado! E vamos ali colecionar memória", escreveu Tati Dias na legenda da publicação.

E Lauana Prado reagiu: "Vamos viver dias únicos aqui, meu amor. E vai ser ainda mais incrível ter você comigo. Te amo". Nos comentários, não faltaram elogios. "A sorte de um amor tranquilo. Felicidades, Deus abençoe infinitamente", disse uma. "Tão lindas assim combinando", declarou outra.

Leia também: Lauana Prado abriu o jogo sobre o apelido que conquistou de 'sertaneja das supercoxas' e contou que não se incomoda em ser chamada dessa forma, já que possui uma carreira consolidada e, além de sua forma física, é reconhecida pelo seu trabalho. Veja o que ela disse!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tati Dias ☽ (@tatiidias)