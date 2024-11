Tata Werneck resgata foto da infância ao lado de famosas. Veja!

Tata Werneck usou as suas redes sociais para relembrar alguns cliques da infância e em um deles ela surgiu ao lado de duas famosas. Confira!

Ao que parece, Tata Werneck acordou nostálgica nesta quinta-feira, 28. Em suas redes sociais, a humorista aproveitou para relembrar algumas fotos de sua infância.

Primeiro, a famosa postou em sua conta no Instagram uma foto antiga em que aparece com uma expressão bastante séria.

"Mini mini Tata", escreveu ela na legenda.

Em seguida, Tata surpreendeu ainda mais os seus seguidores ao resgatar uma foto em que aparece ao lado de Angélica e Yasmin Brunet.

"Mermão, olha isso! Com as musas Angélica e Yasmin Brunet", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Nossa, que foto linda", escreveu Yasmin. "Morri, que amor", se derreteu Angélica."Relíquia. Três lindas", elogiou uma internauta.

Maternidade

A apresentadora Tata Werneck deixou o lado humorístico um pouco de lado e abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal. Durante a edição do Lady Night exibida na quinta-feira, 21, no Multishow, a artista se emocionou ao abordar o assunto ‘maternidade’ com a atriz Mônica Martelli.

A conversa se iniciou ao longo do quadro 'Falha Nossa', onde as duas revelaram quais são seus maiores medos. Mônica, então, iniciou a participação contando sua insegurança como mãe.

"Eu tenho medo, todos os dias, de morrer cedo e deixar a minha filha sem mãe. Só penso nisso", declarou a atriz. Sem pensar duas vezes, Tata Werneck concordou com a amiga e contou que também possui esse medo.

"Não sei nem o que te dizer. Você também tem isso, não sou só eu", disse a apresentadora, bastante emocionada. "Quando a gente começa a envelhecer e as perdas começam a aparecer, você vê que a perda é real, ela existe", acrescentou Mônica Martelli.

Em seguida, Tata mencionou a cobrança em ter um segundo filho. Ela já é mãe da pequena Clara Maria, de cinco anos, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti. "Eu tenho medo de não conseguir dar um irmão para minha filha, porque eu quero ter mais filhos. Tenho medo dessa pressão que as pessoas fazem", disse ela, recebendo um abraço da amiga.

