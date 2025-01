Taís Araújo surge agarradinha com Lázaro Ramos em viagem: 'Amor e sorte'

A atriz Taís Araújo compartilhou nas redes sociais uma sequência de fotos curtindo o dia ao lado de seu marido, o ator Lázaro Ramos

Taís Araújoestá viajando ao lado do marido, o ator Lázaro Ramos, e usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para dividir alguns momentos dos dois juntos.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz e o amado aparecem curtindo o dia em uma praia. Após um passeio de barco, os dois pularam no mar e ficaram agarradinhos.

"Agora sim, feliz 2025! Fiquem com essa breve coleção de momentos, amor e sorte", escreveu a famosa na legenda da publicação. Taís e Lazaro estão casados há 20 anos e são pais de João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de nove.

Vale lembrar que Taís Araújo está no elenco do remake da novela 'Vale Tudo', da Globo. No folhetim, ela vai interpretar a personagem Raquel Accioli, a protagonista, interpretada por Regina Duarte na primeira versão. Recentemente, a atriz surgiu caracterizada durante uma gravação em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araújo comemora momento em que pode ficar sozinha em casa

Recentemente, Taís Araújo mostrou sinceridade em seu perfil nas redes sociais ao "comemorar" um raro momento em que pode ficar sozinha em casa. No Rio de Janeiro para compromissos profissionais, ela contou que os dois filhos, João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de nove, viajaram com o marido, Lázaro Ramos.

"As crianças foram encontrar o Laz [Lázaro Ramos] lá em Quixadá (CE), vocês devem estar acompanhando a aventura dele por lá. Eu tô aqui, sem as crianças, sem o Laz, tomando meu café com leite em um domingo nublado no Rio de Janeiro, vou treinar daqui a pouco, estudar a novela, ler, pensar se vou ao cinema ou não… Eu nunca tenho essa experiência de ficar sozinha e tá sendo deliciosa. Muito bom, muito legal", confessou.

Leia também:Taís Araujo mostra bastidores de O Auto da Compadecida 2