Stenio Girardelli dá novo passo na carreira e sonha em fazer novelas: 'Estudar nunca é demais'

Famoso como Lactea Meu Fi, Stenio Girardelli quer fazer novelas. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o influenciador fala sobre mudança de vida e reflete sobre oportunidades

Stenio Girardelli (23), o Lactea, caiu nas graças do público ao transformar rotina em humor cotidiano. Hoje com mais de 4 milhões de seguidores só no Instagram, o influenciador digital, natural de Lavras (MG), cidade que fica a 240 quilômetros da capital Belo Horizonte, quer mais: fazer novelas.

Para isso, ele não pretende pular nenhuma parte do processo natural das coisas e quer conquistar sua DRT (registro profissional obrigatório) para exercer atividades na TV, teatro e cinema. Em entrevista à CARAS Brasil no espaço da Ipiranga, no Rock in Rio, o artista abre o coração sobre seu sonho e revela como lida com as mudanças provocadas pela vida pública.

"A gente, na verdade, vai aprendendo a lidar com as coisas acontecendo. Então eu acho que num festival desse que a abordagem é maior, devido a galera que vem assistir o show e te reconhece, a gente vai aprendendo a lidar, tentando atender o máximo de pessoas ali, porque, afinal, a gente faz conteúdo que a galera gosta e é uma forma de retribuir. Então eu acho que, por enquanto, eu lido muito bem, acho muito legal, me dá um gás. Deixo levar", conta.

Ele se lançou como Lactea Meu Fi e cada vez mais está usando seu nome Stenio Girardelli. O movimento já faz parte de uma transformação na carreira sem deixar de lado parte do que o fez alcançar o estrelato nacional. À reportagem, o simpático influenciador conta quais são suas inspirações para a criação de conteúdo.

"Pior que essas situações, assim, a gente sempre vive elas e às vezes a gente não repara, então eu sou meio observador, né? Então eu acho que eu consigo ter uma dimensão das coisas. Me dá um estalo na minha cabeça e eu falo: 'acho vai fazer um vídeo sobre isso'. A galera vai se identificar, eu acho que funciona", diz.

Após alcançar a fama e mudar sua realidade de vida, Girardelli quer entrar na TV e fazer novelas. Hoje ele estuda teatro e faz cursos para conseguir o seu registro profissional e se lançar de vez na dramaturgia.

"É uma busca, eu estou buscando de fato ter um pouco mais desse respeito na comunicação, estudando mesmo porque eu acho que estudar nunca é demais, então eu estou aberto pra isso. Se Deus quiser, surgir um papelzinho na novela, surgir um papel ali numa peça estou querendo. Eu estou fazendo comunicação para de fato, expandir para teatro, pra TV", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE STENIO GIRARDELLI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stenio Girardelli (@lacteameufii)

Leia também:André Luiz Frambach se despede de No Rancho Fundo e revela surpresas nos bastidores: 'Desafios'