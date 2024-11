Sophie Charlotte e Xamã aproveitam jantar romântico

O casal Sophie Charlotte e Xamã aproveitaram o tempo livre para curtir um jantar romântico em um restaurante do Rio de Janeiro

Ao que parece, o namoro de Sophie Charlotte e Xamã segue firme e forte. Nesta segunda-feira, 18, o casal aproveitou o tempo livre para curtir um jantar romântico.

Os pombinhos foram fotografados em um restaurante do shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os atores conversaram animadamente na ocasião e não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos.

Sophie e Xamã se conheceram nos bastidores da novela Renascer, exibida este ano pela Rede Globo. Na trama, eles deram vida à Eliana e Damião.

Orgulho

Vitória! Na quinta-feira, 14, Sophie Charlotte celebrou com entusiasmo a conquista de Xamã no Grammy Latino 2024. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou que acompanhou o parceiro em Miami, onde a cerimônia foi realizada no Grand Ballroom. Ao lado de Gabriel O Pensador e Lulu Santos, o cantor levou o prêmio de Melhor Música Urbana em Português por Cachimbo da Paz 2.

“Ganhou o Grammy Latino!”, escreveu Sophie nos Stories, orgulhosa. Após a premiação, o casal continuou acompanhando a cerimônia, e Xamã, visivelmente emocionado, não escondeu sua alegria.

O artista, que tem origem indígena, usou um cocar na premiação para honrar sua ancestralidade, embora ele já tenha mencionado que desconhece a etnia específica de sua família.

O cantor, por sua vez, também tem acompanhado bastante a namorada em seus compromissos profissionais. Recentemente, ele compartilhou uma foto romântica ao lado de Sophie e se derreteu de amores ao elogiar a companheira, que realizou uma apresentação surpreendente antes de um jantar beneficente do MASP (Museu de Arte de São Paulo) com apoio da marca Chanel.

No clique encantador, o famoso aparece beijando a amada na bochecha enquanto a selfie é registrada. "Minha namorada linda cantando ontem no jantar da Chanel", escreveu o famoso na legenda da publicação, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos dos internautas que acompanham o casal.

