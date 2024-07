Sofia Vergara se joga na noitada em viagem pela Itália

A atriz Sofia Vergara está de férias na Itália e compartilha fotos de seus momentos de diversão com os amigos

A atriz Sofia Vergara está de férias na Itália com seus amigos e curte cada momento da viagem. Nas redes sociais, a estrela compartilhou várias fotos de seus dias de diversão.

Em algumas fotos, ela apareceu curtindo a noite ao ar livre com os amigos e também apareceu comendo os pratos deliciosos da culinária local em uma praia.

“Lugar feliz”, disse ela na legenda de um dos posts. Vale lembrar que Vergara está indicada ao Emmy por seu papel em Griselda na categoria de Atriz Protagonista em Série Limitada. Esta é a primeira indicação dela em um papel dramático, já que foi indicada no passado por seu trabalho na comédia Modern Family.

Ex-marido de Sofia Vergara desmente a atriz

Joe Manganiello decidiu se pronunciar sobre os motivos que levaram a sua separação de Sofia Vergara.Os famosos foram casados por sete anos e deram início aos trâmites do divórcio em julho de 2023.

Em entrevista ao Men's Journal publicada nesta terça-feira, 16, Manganiello apontou que as falas de sua ex-esposa sobre o motivo da separação eram "simplesmente não são verdadeiras": "Realmente tentamos construir uma família durante o primeiro ano e meio. Tivemos uma grande conversa logo no primeiro mês de namoro. Eu disse: 'Se você não quer mais crianças, eu entendo. Apenas me diga, e eu entenderei o que é. Tudo bem'. Mas esse não foi o caso com ela", relembrou.

"Jurei a ela que nunca a deixaria caso isso não desse certo. E não deu", continuou, antes de destacar que a discordância no assunto "não foi a razão para a separação". Para Manganiello, o verdadeiro motivo do divórcio foram as mudanças que afetam as pessoas com o passar do tempo.

"As pessoas se distanciam, e às vezes isso acontece", argumentou. "Fui taxado como alguém em uma crise de meia-idade, que, depois de nove anos, deu um ultimato do tipo: 'Faça essa coisa que pode ser prejudicial para sua saúde ou eu vou embora'. Eu nunca fui assim".