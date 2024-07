Joe Manganiello, ex-marido de Sofía Vergara desmente motivo de separação

Joe Manganiello quebra silêncio e desmente Sofia Vergara sobre separação; os atores deram início ao processo de divórcio em julho de 2023

Joe Manganiello decidiu se pronunciar sobre os motivos que levaram a sua separação de Sofia Vergara. Os famosos foram casados por sete anos e deram início aos trâmites do divórcio em julho de 2023.

Em entrevista ao Men's Journal publicada nesta terça-feira, 16, Manganiello apontou que as falas de sua ex-esposa sobre o motivo da separação eram "simplesmente não são verdadeiras": "Realmente tentamos construir uma família durante o primeiro ano e meio. Tivemos uma grande conversa logo no primeiro mês de namoro. Eu disse: 'Se você não quer mais crianças, eu entendo. Apenas me diga, e eu entenderei o que é. Tudo bem'. Mas esse não foi o caso com ela", relembrou.

"Jurei a ela que nunca a deixaria caso isso não desse certo. E não deu", continuou, antes de destacar que a discordância no assunto "não foi a razão para a separação". Para Manganiello, o verdadeiro motivo do divórcio foram as mudanças que afetam as pessoas com o passar do tempo.

"As pessoas se distanciam, e às vezes isso acontece", argumentou. "Fui taxado como alguém em uma crise de meia-idade, que, depois de nove anos, deu um ultimato do tipo: 'Faça essa coisa que pode ser prejudicial para sua saúde ou eu vou embora'. Eu nunca fui assim".

Em janeiro deste ano, a atriz de Modern Family afirmou que ela e Manganiello discordavam sobre a possibilidade de terem um filho juntos. Vale lembrar que Vergara é mãe de Manolo Gonzalez Vergara, de 32 anos.

"Meu casamento acabou porque meu marido era mais novo, ele queria ter filhos e eu não queria ser uma mãe velha", Vergara declarou ao jornal El País. "Sinto que não é justo com o bebê. Respeito quem faz isso, mas não é mais para mim".

Mas vale ressaltar que ambos já estão em novos relacionamento, o astro namorando a atriz Caitlin O'Connor, enquanto Vergara está em um relacionamento com o cirurgião ortopédico Justin Saliman.