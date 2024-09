Ex de Simony, Felipe Rodriguez nega os boatos de traição: ‘Nunca existiu’

Em conversa com a CARAS Digital, Felipe Rodriguez deu a sua versão sobre os boatos de traição após o fim do noivado com Simony

O cantor Felipe Rodriguez se pronunciou sobre os boatos de que teria traído a cantora Simony e que isso teria culminado na separação há alguns meses. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou que não traiu a cantora e que o relacionamento chegou ao fim por causa do desgaste natural da relação. Além disso, ele enfatizou que apoiou a cantora em todos os momentos do tratamento contra o câncer enquanto estavam juntos.

“Nunca existiu [traição]. Dizem que amigos falaram sobre os rumores, mas não foi. Foi de propósito”, disse ele, que completou: “Terminamos em dezembro do ano passado, não rolou nada de traição. Quando a gente terminou, eu fui buscar as minhas coisas. A gente morava junto e rachava tudo. Quando eu fui pegar minhas coisas, começou uma perseguição muito forte. Ela queria saber onde eu estava e stalkeava tudo. Eu tenho quadro de ansiedade e depressão que estou tratando há dois anos e foi punk assimilar tudo”.

Felipe ainda contou que respondia aos contatos de Simony após a separação, mas que não dava esperanças de uma possível reconciliação. “Eu fui a única pessoa que esteve ao lado dela durante o tratamento, era o meu papel. Mesmo assim, a gente recebe de volta ingratidão e perseguição. Eu não dava esperança de volta, e ela querendo falar comigo e mandando trocentas mensagens”, afirmou.

Ele também disse que a separação não teve nenhuma relação com o tratamento. “Não tem nada a ver com o tratamento de câncer. Ela ficou em remissão, fiz uma festa surpresa para ela. Eu fiz tudo, doei a minha vida por esta mulher. Foi desgastando. Nem fui que terminei. Foi ela que terminou comigo porque fui passar o natal com a minha mãe e a minha vó”, afirmou.

Inclusive, o artista afirmou que está se envolvendo em um novo relacionamento, mas não entrou em detalhes e disse que não foi uma traição, já que está se envolvendo agora, depois de vários meses da separação. “Eu disse que estou conhecendo uma pessoa agora e ela falou: ‘Você não pode namorar porque o nosso vínculo é forte'. Eu não devo satisfação para ninguém e todo mundo tem que ser feliz”, contou.

Então, sobre os rumores de que teria se envolvido a repórter Sandra Redivo, Felipe negou. “Eu conheço a Sandra há 40 dias. Eu não traí, nem conversava com mulher durante o tratamento. Eu só ficava 24 horas com ela, indo nos exames. Se você ver nas postagens, eu acompanhei ela full time”, relembrou.

Por fim, Felipe Rodriguez contou que as notícias falsas podem prejudicar sua carreira na música. “Eu tenho família, trabalho com música. Acaba com as oportunidades que você tem, acaba com seu trabalho e sua vida. Eu estava segurando muito para não ter que precisar disso. Eu acho ridículo ter que ficar indo falar. Não dá mais para aguentar. E da forma que saiu... Que eu a traí em meio ao tratamento. Olha a gravidade disso”, declarou.

Simony compartilha comunicado

Após a declaração de Felipe Rodriguez negando os rumores de traição e fazendo acusações contra a ex-noiva, a cantora Simony compartilhou um comunicado nas redes sociais com seu posicionamento.

“A cantora Simony, através de seu advogado Jorge Abrão, esclarece que recebeu com surpresa os fatos veiculados na data de hoje pela mídia acerca de seu antigo relacionamento. Diferentemente do que foi trazido nas matérias publicadas, Simony jamais ameaçou ou perseguiu qualquer pessoa, muito pelo contrário, ela está sendo vítima de uma campanha difamatória com o único e exclusivo fim de ter seu nome envolvido em polêmicas. Vale ressaltar que Simony encontra-se em remissão de um câncer e está muito abalada com a campanha difamatória proferida pelo jornalista em questão e, em razão disso, buscará todas as medidas judiciais cabíveis e necessárias para preservar seu nome, honra e carreira, conquistados com muito trabalho ao longo dos anos”, finalizou.

Sandra Redivo se pronuncia sobre os rumores

Em contato com o colunista Leo Dias, a repórter Sandra Redivo negou os rumores de envolvimento com Felipe Rodriguez e os boatos de traição. "Há cerca de 20 dias venho recebendo ameaças e sofrendo perseguição de Simony, uma pessoa que não conheço, proferindo acusações acerca de um ex-marido, que também não sabia que existia", disse ela.

E completou: "Eu vim saber agora que ele foi casado com ela. A mesma começou a perseguir meus amigos, procurou meu local de trabalho ameaçando a todos, sem dizer ao certo o que queria. Mensagens de madrugada, ofensas e nitidamente desequilíbrio emocional, usando doença como pretexto. Nunca imaginei nessa idade passar por isso, ainda mais se tratando de um jovem de 33 anos Descobri que a mesma não deixa Felipe em paz há cerca de um ano, fazendo as mesmas ameaças aleatórias, mandando mensagens, ligações e perseguindo a família do rapaz. Tenho absolutamente todos os prints. Trabalho com provas".