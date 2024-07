Simone Biles recebe visita especial do marido em Paris: 'Parabéns, bebê'

Após ganhar a medalha de ouro pelos Estados Unidos, Simone Biles recebeu o carinho do marido Jonathan Owens, que viajou até a França para encontrá-la

Simone Biles comemorou o ouro olímpico da equipe de ginástica artística estadunidense rodeda de carinho, nesta terça-feira (30). Isso porque o marido da atleta, Jonathan Owens,voou até a França para prestigiar a vitória da esposa, celebrando juntinho dela, e de outros membros da delegação norte-americana, a medalha de ouro.

"Presencio a história todas as vezes que você pisa no tablado. Parabéns, bebê, por se tornar a ginasta estadunidense mais premiada de todas as Olimpíadas. Uau, são oito delas. Sou tão grato de estar aqui e assistir a vitória de perto", escreveu ele no Instagram.

Nas imagens, Jonathan, que é jogador do time Chicado Beans, de futebol americano, aparece vestindo a medalha de ouro da esposa. O atleta também aproveitou o momento para beijar Simone e abraçá-la, o que encantou os fãs:

"Amo ver essa homenagem. O 'maridão' é o mais empanhado dos líderes de torcida de Simone", escreveu uma usuária do Instagram. "É tão incrível ver que vocês se apoiam tanto", pontuou o outro."Nós todos amamos esse rei tão apoiador", brincou uma fã de Simone e Jonathan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonathan Owens 🏈 (@jowens)

Simone Biles reage a apresentação de Rebeca Andrade

Durante a competição olímpica de hoje, em que o Estados Unidos ganhou a medalha de ouro. Simone Biles divertiu os brasileiros com a reação surpresa à sequência de Rebeca Andrade nas barras irregulares. A ginasta não escondeu a cara de surpresa ao ver a execução perfeita da brasileira.

"Não treme, não, Simone", brincou um torcedou brasileiro no X (antigo Twitter).

Em um corte de seu documentário a Netflix, a norte-americana, considerada uma das melhores do mundo, já havia reconhecido o pontecial de Rebeca, o que a torna uma forte rival da atleta durante as competições:

"A ginástica está ficando cada vez melhor e outras ginastas estão chegando ao nível dela", contou a coach da atleta, o que Simone completou: "Rebeca Andrade! Eu tenho muito medo dela".