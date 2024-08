Silvio Santos: Conheça a tradição dos judeus para o enterro

Caso a família siga a tradição dos judeus, o corpo de Silvio Santos só deve ser sepultado no domingo. Entenda a tradição da religião do apresentador

O apresentador Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade neste sábado, 17, e deixou orientações para sua família sobre como queria que fosse a sua despedida. Em uma carta, a família dele comunicou que o artista não queria velório e orientou que seu corpo deveria ser levado do hospital diretamente para o cemitério. Inclusive, ele pediu para que a despedida fosse feita de forma restrita e intimista. Com isso, a família decidiu respeitar o desejo dele.

O comunicador Silvio Santos era judeu e criou sua família de acordo com a tradição judaica. Com isso, o ritual de despedida deve acontecer de acordo com a tradição. Caso esta seja a escolha da família, o corpo dele deve ser sepultado apenas no domingo. Isso porque, segundo a tradição, o sábado é um dia de alegria e de descanso, e não devem ser feitos enterros neste dia. Então, o sepultamento deve acontecer no domingo. Porém, a família ainda não se pronunciou sobre o enterro.

Além disso, a tradição dos judeus traz recomendações sobre os ritos fúnebres. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, a religião diz que o corpo do falecido deve ser preparado por judeus especializados, chamados de Chevra Kadisha, que fazem um ritual de purificação e o vestem com o Tachrichim, que é uma roupa branca. Então, o corpo é colocado em um caixão, que fica fechado a partir dali para respeitar a memória do morto.

A recomendação ainda é de que o sepultamento seja feito rapidamente para que a alma da pessoa possa descansar em paz. Porém, os enterros não devem ser feitos aos sábados. Na hora do sepultamento em um cemitério israelita, os judeus fazem leituras para o ente querido e a família é responsável por jogar a terra em cima do caixão.

O caixão para os judeus é simples e sem ostentação, apenas com uma estrela de Davi e as iniciais do morto. Outro item da tradição é que o corpo não pode cremado. Isso porque a lei judaica acredita que a alma demora para se desprender do corpo e a cremação seria um processo doloroso.

Silvio Santos faleceu em um hospital de São Paulo na madrugada deste sábado, 17. O corpo dele deixou o local durante a tarde. Porém, a família não revelou mais detalhes sobre a despedida.

A carta da família de Silvio Santos

Após a notícia da morte de Silvio Santos, a família dele divulgou uma carta oficial sobre o momento de luto e informaram que ele não terá velório.

"Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês", escreveram.