Silvia Abravanel revela que teve 4 mães. Entenda a conta dela

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel revela quais foram as mães que teve ao longa de sua vida: ‘Fui adotada e adotei’

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao contar que teve 4 mães ao longo de sua vida. Ela foi adotada pelo apresentador Silvio Santos quando estava recém-nascida e teve a oportunidade de conviver com quatro mulheres que foram suas mães em seu crescimento.

Em entrevista no podcast Tagarelando, ela revelou quem foram suas 4 mães: a mãe biológica, Cidinha, Iris Abravanel e Zilda Covre. "Quando o filho é do coração, ele nasceu do coração. Isso eu entendi cedo, desde que soube que eu era adotada. Sou filha do coração da mamãe e do papai. Minhas mães... Sim, eu tive quatro mães. Não tenho foto da minha mãe grávida. Eu não conheci minha mãe biológica. Sou grata porque ela me deu a vida. Nunca soube quem era ela. Meus pais me pegaram na maternidade eu tinha três dias de vida. Minha mãe saiu por uma porta, e eles comigo por outra. Não a culpo. Ela teve os motivos dela", disse ela.

E completou: "Convivi muito pouco com minha mãe Cidinha. Completei 5 anos no dia 18 e ela morreu no dia 22 de abril. Depois veio a mãe Íris. Ela me pegou com 5 anos de idade e me trouxe até aqui. E tenho a Zilda, que cuida de mim desde meus 16. Eu adotei a Zilda e a respeito como uma mãe. Por isso, digo que fui adotada e adotei".

Casamento de Silvia Abravanel foi adiado

Silvia Abravanel e Gustavo Moura estão prestes a selar sua união e prometem uma cerimônia marcada por fortes emoções, incluindo uma homenagem especial a Silvio Santos. Em entrevista à Quem, o cantor revelou que decidiu adiar o casamento após a morte do sogro, e agora se prepara para incluir um tributo ao apresentador na nova data da cerimônia.

Dupla sertaneja de Rafael, Gustavo explicou que decidiu adiar a troca de alianças, que estava prevista para acontecer no final deste mês, para o início de 2025: “Nós achamos que neste ano não teria clima nenhum para a gente fazer essa festividade”, o cantor se referiu a partida do eterno Dono do Baú, que faleceu em agosto deste ano.

“Passamos para o comecinho do ano que vem. Mas estamos a todo vapor nos preparativos, já está tudo certo. Estamos conciliando nossas agendas de trabalho com os preparativos do casamento. Com certeza vai ter uma homenagem ao Silvio”, Gustavo revelou que ele e Silvia preparam um tributo especial para o apresentador na nova data do casório.

“Realmente foi uma grande perda para a toda a família e para o Brasil. O Silvio fazia parte da família de todo mundo. Ele faz muita falta, mas deixou um legado que todas as filhas, juntamente com a esposa, vão manter de pé. Isso era o que ele queria e merece”, o artista lamentou a perda do sogro e lembrou que recebeu a bênção dele para se casar com Silvia.