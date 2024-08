Sem conhecer Silvio Santos, Virginia toma decisão drástica em sua empresa

Trabalhando no SBT, Virginia toma decisão drástica em sua empresa ao saber da morte de Silvio Santos, seu recente patrão; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca é nova na emissora de Silvio Santos, mas já mostrou grande gratidão pela empresa onde está trabalhando. Neste sábado, 17, ao saber do falecimento do dono do SBT, a apresentadora da emissora tomou uma decisão em sua empresa.

Com uma live agendada para vender produtos com bastante desconto, a esposa do cantor Zé Felipe cancelou o evento que havia combinado com seu público por conta da morte do ex-patrão. Em sua rede social, a nora de Leonardo falou sobre a mudança de planos e se mostrou abalada com a partida do ídolo da TV.

"Hoje a voz que tem de ecoar é a do maior comunicador que a TV já conheceu, Silvio Santos! A toda família Abravanel nossos sentimentos. E minha profunda gratidão, por me abrir as portas para um novo mundo. Hoje o dia é todo dedicado a ele! Descanse em paz Silvio!! Meu sonho era te conhecer pessoalmente, poder falar minha admiração pela sua pessoa e pelo seu profissionalismo que Deus o tenha. Sobre nossa live (que aconteceria hoje ás 19h), ela será adiada! Amanhã venho com uma nova data", anunciou.

Em seus stories, Virginia Fonseca compartilhou frases lamentando a morte de Silvio Santos e evitou ficar compartilhando seus vídeos animados. Assim como ela, o jornalista Leo Dias também mostrou sua gratidão pela oportunidade que o dono do baú lhe deu no SBT.

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.

Após o anúncio do falecimento, a família Abravanel escreveu uma carta ao público e falou sobre a escolha de Silvio Santos de não ter velório.