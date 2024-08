Nada de perfume e sem furar fila, Leo Dias revela histórias com Silvio Santos

Cheio de gratidão por oportunidade e sonho realizados por Silvio Santos, Leo Dias revela episódios marcantes com o apresentador

O jornalista Leo Dias sempre fez questão de enaltecer Silvio Santos e agradecê-lo pela oportunidade de integrar o Fofocalizando, programa criado pelo dono do baú para falar sobre os famosos. Neste sábado, 17, após o anúncio da morte do patrão, o funcionário mais uma vez mostrou sua gratidão por ele e relembrou histórias marcantes que vivenciou ao vivo com o ícone da TV.

Um dia após o falecimento de sua mãe, Leo Dias lamentou a partida do dono do SBT e falou sobre ele ter realizado seu sonho. "Um dia após perder a minha mãe, eu perco o patrão que mudou a minha vida para sempre. Meu sonho sempre foi trabalhar no sbt, por causa da minha avó e da minha mãe. Afinal, é a emissora da família brasileira. Há 8 anos, ele colocou no ar o Fofocalizando, um programa criado por ele, ideia dele e, de lá pra cá, nos encontramos algumas vezes", falou.

Leo Dias relembrou os momentos que o viu de perto. "Estive três vezes no programa Silvio Santos e outras três no Troféu Imprensa. Em todos os encontros, Silvio foi muito generoso comigo, me elogiou, fez algumas observações, e sempre me impedia de agradecê-lo. Silvio odiava gente puxa-saco, inclusive, éramos instruídos a não falar dele no Fofocalizando, justamente para não parecer um programa para enaltecê-lo. Ele não dava entrevistas. Um belo dia, eu e Fabíola Reipert fomos ao programa dele e conseguimos fazer algumas perguntas pra ele. Algo raríssimo", falou como ele era.

O jornalista então revelou histórias interessantes do comunicador, que não queria ser tratado diferente em sua empresa. "Me lembro também de um belo dia estar no SBT e ver Silvio procurando um caixa eletrônico para sacar dinheiro. A fila estava enorme, com muitos funcionários aguardando sua vez. As pessoas ofereceram inúmeras vezes para que ele passasse a frente e ele disse: “Não… Eu não quero passar a frente de ninguém”. Esse era Silvio Santos", contou.



"Outra curiosidade: antes de encontrar o Silvio, o pedido da produção era não usar perfume, pois ele tinha alergia a cheiros fortes. São pequenas lembranças que não saem da minha cabeça. Tenho um enorme orgulho de trabalhar em uma emissora popular. Tive muita sorte nessa vida por ter conhecido o Silvio Santos. Agora, só resta a saudade. Silvio, muito obrigado por ter acreditado em mim. À família Abravanel, meus profundos sentimentos", compartilhou o funcionário do Fofocalizando.

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto.

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.

Após o anúncio do falecimento, a família Abravanel escreveu uma carta ao público e falou sobre a escolha de Silvio Santos de não ter velório.