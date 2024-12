Selton Mello posta foto dando selinho em Fernanda Torres e comemora possível indicação

Selton Mello celebrou a pré-seleção de 'Ainda Estou Aqui', de de Walter Salles para o Oscar; o ator contou que filmou longa com dores após fratura

Nesta terça-feira, 17, o filme ‘Ainda Estou Aqui’ de Walter Salles foi pré-indicado para o Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional, e Selton Mello comemorou compartilhando com os fãs uma série de fotos de bastidores da produção.

As imagens ao lado de Fernanda Torres, entre elas um selinho da dupla, foram feitas por Valentina Herszage, como o ator explicou - ele contou ainda que começou as filmagens com dores fortíssimas após ter quebrado o ombro em um acidente.

"Estamos na shortlist do Oscar. Nesse dia eu estava era quebrado, tipoia para o ombro direito, protetor do punho esquerdo, caí de bicicleta justo na minha garagem. Era muita coisa na cabeça & aqui dentro, quebrei o ombro direito e o pulso esquerdo, véspera de começar as filmagens", lembrou.

Selton explicou que a primeira semana de trabalho foi sob medicação. "Ensaiei a reta final com muita dor, remédios pesados pra dar conta, fisioterapia e ensaios, também quebrei 2 dentes, cirurgia de emergência, primeira semana de filmagem todo danificado. Levantar o cachorrinho foi doloroso, levar a filha no ombro quebrado foi doloroso, dançar foi doloroso, viver um homem que foi assassinado foi doloroso", contou, listando algumas cenas do filme.

"Era muita coisa na cabeça e aqui dentro minha parceira Nanda faz tudo ficar mais leve bonito o que fazemos atravessamos a tela para tocar pessoas. Valentina Herszage tirou essas fotos ali tem dor e muito amor pelo ofício o amor ganha da dor sempre foi assim, sempre será ainda estamos aqui", completou.

Fernanda Torres celebra indicação ao Globo de Ouro

A atriz Fernanda Torres conquistou uma indicação ao Globo de Ouro 2025. Ela foi indicada na categoria de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Com isso, ela conquistou este marco cerca de 25 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, também ter sido indicada ao prêmio internacional.

Após a notícia se espalhar pela internet, Torres apareceu em um vídeo para comemorar a conquista."Gente, nomeada ao Golden Globe! Estou aqui no glam com Rebeca, em Londres, hoje tem sessão aqui... Uma loucura! Beijo, inacreditável! E, Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente a vida presta!", declarou.

Além da indicação dela ao prêmio, o filme Ainda Estou Aqui também concorre na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira.