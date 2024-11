Seis meses após enchentes, Amanda Meirelles se emociona ao retorna ao Rio Grande do Sul

Após dedicar dias ao auxílio da população do Rio Grande do Sul durante as enchentes, Amanda Meirelles retornou ao estado: "Carinho no coração"

Nesta sexta-feira, 8, a médica e ex-BBB Amanda Meirelles voltou ao Rio Grande do Sul, onde trabalhou no atendimento às vítimas das enchentes em maio deste ano. Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou momentos de conversas com pessoas que permaneceram na região e revisitou locais que serviram como abrigos para a população durante as intensas chuvas do primeiro semestre.

"Voltar ao Rio Grande do Sul, depois de ter vivido de perto um dos momentos mais difíceis na vida de tantas pessoas, é como se, agora, cada abraço, sorriso, palavra se transformasse em um carinho no coração", iniciou na legenda da publicação.

"Tudo que desejo ao RS é que as peças voltem a se encaixar como antes, que a vida possa voltar aos trilhos, ressignificar as perdas e que o poder recalcule a rota quantas vezes for preciso, mas que esse acontecimento nunca mais se repita… Obrigada Canoas por me receber tão bem. Vocês sempre terão um lugar especial na minha vida", declarou a famosa.

Entre as fotos publicadas no feed, Amanda ressaltou a importância de não deixarem de prestar ajuda à região. "Lembrete: as pessoas ainda precisam de ajuda. Se veio ao Sul, estimule o comércio local. Juntos, fazemos a diferença", escreveu. Vale lembrar que, na época, Amanda se voluntariou para auxiliar a equipe de UTI de um hospital, acumulando mais de 100 horas de plantão. A também ex-BBB Thelma Assis esteve junto com ela no estado para atuar como médica voluntária.

Nos comentários, choveram elogios à atitude. "Você é uma dessas peças fundamentais que contribuem pra um Rio Grande do Sul se reerguendo, nunca vou esquecer da tua potência atuando no abrigo… obrigada por ser uma inspiração deste nível", escreveu uma seguidora. "Você é um ser humano sem igual", elogiou mais uma.

Confira os registros:

Amanda Meirelles assume romance e posta primeira foto com empresário

Ao que parece, o amor está no ar. Na última sexta-feira, 1º, Amanda Meirelles assumiu o romance com o empresário Thiago Pannaforte.

A ex-BBB compartilhou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece ao lado do amado durante uma viagem para Campos do Jordão. Além de marcar a rede social do rapaz, Amanda ainda colocou um emoji de coração.

Mais cedo, a famosa ironizou o interesse das pessoas em sua vida amorosa. "Vem algo muito forte por aí e nem estou falando de homem, hein? (risos). O brilho sumindo... Mas o que quero falar é da minha vida profissional. Quem me acompanha abe o quanto eu me esforço para fazer conteúdo com credibilidade, sempre voltado para a saúde. Hoje de manhã tive uma notícia, fiquem com dedinhos cruzados, que coisas boas estão vindo", disse ela.

Na última quinta-feira, 31, Amanda fez questão de mostrar o quarto do hotel todo decorado com pétalas de rosas. "Epa! Não sabíamos lidar com isso. Não tínhamos chegado a essa fase", brincou ela. O casal tem sido visto junto desde o Réveillon, mas ainda não haviam assumido o namoro. Veja o registro de quando assumiram a relação!