Sandy é vista curtindo evento com suposto affair médico em São Paulo

Será? A cantora Sandy foi flagrada curtindo uma festa na companhia de amigos e do suposto affair, o médico Pedro Andrade

A cantora Sandy foi vista mais uma vez na companhia do suposto affair, o médico Pedro Andrade, na noite de sexta-feira, 25, em um restaurante em São Paulo. Em registros publicados pela página 'Circo da Mídia', os dois aparecem no evento cercado de amigos em um momento de descontração.

De acordo com informações do perfil no Instagram, Sandy teria acompanhado o profissional em uma comemoração pelo Dia do Médico, celebrado em um restaurante na capital paulista.

Recentemente, o colunista Leo Dias contou que os dois foram flagrados em uma viagem à Itália. Além disso, o Jornal Extra também trouxe uma reportagem no início de outubro informando que Sandy teria sido vista em uma sorveteria de Campinas, no interior de São Paulo, com Pedro Andrade e o filho.

Vale lembrar que a cantora é bastante discreta em relação a sua vida pessoal e, até o momento, não se pronunciou publicamente a respeito dos rumores de um possível romance entre ela e Pedro Andrade.

Sandy terminou o casamento com o músico Lucas Lima, pai de seu filho, há pouco mais de um ano. Desde então, ela não assumiu nenhum relacionamento. Quando surgiram os primeiros rumores sobre o médico, em julho deste ano, ela manteve o silêncio e não se pronunciou na imprensa ou nas redes sociais.

Flagra! Conseguimos o primeiro e agora o segundo flagra de Sandy e do médico Pedro Andrade. O casal aproveitou a noite de São Paulo em um badalado restaurante. pic.twitter.com/JZS4mZ6NDC — Circo da Mídia (@circodamidia) October 26, 2024

O novo programa de Sandy na TV

A cantora Sandy vai se tornar apresentadora! Nesta sexta-feira, 25, ela confirmou que terá um programa de TV no canal Multishow, do Grupo Globo. A artista foi convidada para comandar uma atração que envolve música e entrevistas. Porém, os fãs ainda vão ter que aguardar para assistir. Isso porque a atração só estreia em 2025.

A confirmação aconteceu por meio do perfil de Sandy no Instagram após o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, revelar a novidade. Ela contou que terá cinco cantoras convidadas na atração e que está ansiosa para iniciar o projeto; confira mais detalhes!

