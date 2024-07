Fãs de Sandy deixam comentários inusitados em perfil de médico após rumores

O nome da cantora Sandy está em alta nas redes sociais após rumores de um suposto affair e os fãs dela ‘invadiram’ o perfil do médico bonitão

Sempre discreta com sua vida pessoal, a cantora Sandy foi envolvida em um novo rumor sobre seu lado amoroso. Nesta semana, o nome dela virou assunto nas redes sociais depois que a colunista Fábia Oliveira publicou uma nota dizendo que a filha de Xororó estaria vivendo um affair com o médico Pedro Andrade. Porém, os dois lados não se pronunciaram sobre o boato, que segue sendo especulação e mistério.

Com toda a repercussão do assunto nas redes sociais, os fãs foram pesquisar sobre o médico e encontraram o perfil dele no Instagram. Assim, os internautas deixaram vários comentários inusitados sobre os boatos e também a aparência do rapaz, que chegou a ser comparado com o ator Cauã Reymond.

Entre os comentários feitos nas últimas horas, os fãs escreveram sobre o rapaz e o suposto affair. “Nossa, achei que fosse o Cauã”, disse um fã. “Que upgrade, mulher!”, contou outro. “A Sandy é linda demais e você é um Deus grego. Quando o anúncio vier à público, vão parar o Brasil”, escreveu outro. “Eita, Sandy mandou bem”, declarou outro. “Se é verdade que a fila da Sandy andou com essa pessoa, só tenho a dizer que não andou. Sandy decolou! Perdão, pois sou sincera”, brincou um fã. “Menino, você está na boca do povo hein”, escreveu outro. “Quem veio aqui só para saber quem é o rapaz?”, perguntou mais um.

A beleza e boa forma de Pedro Andrade se destacaram na internet. Ele adora praticar esportes, como surfe, gosta de viajar e é próximo da natureza. Além disso, ele é nutrólogo, estudo em uma universidade nos Estados Unidos, e dá palestras.

Sandy se separou em 2023

Sandy e o ex-marido, Lucas Lima, anunciaram a separação em setembro de 2023, após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Juntos, eles tiveram um filho, Theo. Depois do término, os dois continuam convivendo em paz e são vistos nos mesmo lugares com frequência. Inclusive, eles também trocam comentários nas redes sociais sempre que fazem novos posts.

A cantora não assume um relacionamento desde que se separou.