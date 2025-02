Sandra Annemberg se declara para o marido Ernesto Paglia: 'Meu amor'

Em suas redes sociais, a jornalista Sandra Annemberg aproveitou o tempo livre para se declarar ao marido Ernesto Paglia. Confira!

Em suas redes sociais, Sandra Annemberg sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a jornalista aproveitou o tempo livre para fazer uma declaração para o marido Ernesto Paglia.

A famosa publicou uma foto em que aparece sorridente em frente a um letreiro escrito "Juntos somos um só" e fez questão de se declarar para o amado na legenda. "Não sei por que, lembrei de você, meu amor. Estou com saudades", disse ela.

Sandra e Ernesto são pais de Elisa, de 21 anos.

Festa

As jornalistas Fátima Bernardes, de 62 anos, e a amiga, Sandra Annenberg, de 56, surgiram juntas em uma série de imagens publicadas no perfil da apresentadora do The Voice Brasil, da Rede Globo, no Instagram. Isso porque a dupla se encontrou em uma festa de aniversário de uma amiga em comum, na noite de segunda-feira, 24.

"Sempre regado a muitas risadas nossos encontros", escreveu Fátima na imagem em que aparece com Sandra na comemoração.

Recentemente, a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg usou as redes sociais para compartilhar uma lembrança especial. Em uma publicação no Instagram, ela recordou sua estreia na televisão, aos seis anos de idade, como atriz mirim em um teleteatro, onde contracenou com Luís Gustavo (1934-2021).

Segundo ela, a participação foi um presente de aniversário da mãe, a produtora Débora Takser. "Este foi meu primeiro trabalho. Ganhei de aniversário da minha mãe, que era produtora na TV Cultura, participar do teleteatro Peixes Bananas. Estou ao lado do grande e querido Luis Gustavo. Lá se vão 50 anos! De lá para cá não parei mais", escreveu Sandra ao compartilhar a foto. A participação foi exibida em 1974.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Que lindo, você é muito especial para todos nós que acompanhamos sua carreira. E muito linda", disse uma. "Que linda! Saudades do Luis Gustavo", observou outra. "Lembro de você apresentando o programa infantil da bandeirantes", recordou outra pessoa.

