Fátima Bernardes e Sandra Annenberg surgem juntas em festa

As jornalistas Fátima Bernardes e Sandra Annenberg aparecem em uma série de fotos publicadas pela apresentadora do The Voice Brasil nesta segunda-feira, 24

As jornalistas Fátima Bernardes, de 62 anos, e a amiga, Sandra Annenberg, de 56, surgiram juntas em uma série de imagens publicadas no perfil da apresentadora do The Voice Brasil, da Rede Globo, no Instagram. Isso porque a dupla se encontrou em uma festa de aniversário de uma amiga em comum , na noite desta segunda-feira, 24.

"Sempre regado a muitas risadas nossos encontros", escreveu Fátima na imagem em que aparece com Sandra na comemoração.

Confira, abaixo, registros do momento:

Mãe de Fátima Bernardes passa por cirurgia

No início do mês Fátima Bernardes surpreendeu ao contar que sua mãe, Eunice Gomes Bernardes, passou por uma cirurgia nos últimos dias. Na ocasião, a comunicadora mostrou uma selfie com a mãe e o namorado, Túlio Gadelha, dentro do carro e disse que a senhora passou por um procedimento cirúrgico.

A mãe dela colocou um marca-passo e já teve alta hospitalar. “Voltando pra casa. Nem parece que ela acabou de botar um marca-passo”, afirmou na publicação, sem mais detalhes.

Vale destacar que o marca-passo é colocado quando a pessoa sofre com problemas cardíacos e precisa regular o ritmo do coração. Confira!

