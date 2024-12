Samara Felippo dá detalhes de relacionamento aberto: 'Liberdade'

Samara Felippo deu detalhes de seu relacionamento aberto com Elidio Sanna e revelou os acordos que o casal possui na relação

Samara Felippo possui um relacionamento de mais de dez anos com o humorista Elidio Sanna e os dois mantêm uma relação aberta.

Durante o podcast Exaustas, a famosa deu detalhes do relacionamento e também contou que o casal possui acordos para que as coisas fluam bem. Samara revelou que não fica com outras pessoas, mas que poderia fazer isso se quisesse.

"Sou afetivamente ligada a uma pessoa. Emocionalmente, sabe? Também não tenho relações sexuais fora do meu casamento. Estou em lugar que eu gosto, que é uma liberdade em que a gente se respeita. Quero viver com essa pessoa, quero voltar para casa, cheirar ele, beijar ele, dividir, partilhar a vida com ele. Mas, se a gente estiver em uma festa, ou ele sozinho em uma festa, se tiver desejo de beijar na boca e ficar com outra pessoa, isso não me afetaria", afirmou.

A artista ainda revelou que relações sexuais com outras pessoas são permitidas, mas ela prefere não saber. Agora, se o marido tiver sentimentos por outra pessoa, ela gostaria de ser comunicada. "A partir do princípio que somos livres, mas dentro de um acordo, não quero saber. Essa é a minha vontade dentro dessa relação. Não me conta, não quero saber, você é livre e seu corpo é livre. Se se apaixonar, divide comigo. Tenho o direito de saber se quero continuar ou não [com o relacionamento]", finalizou.

Rebateu!

Em suas redes sociais, Samara Felippo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. A atriz já mostrou diversas vezes que não tem papas na língua e sempre luta por seus direitos.

Na sexta-feira, 29, a famosa recebeu um comentário maldoso de uma seguidora. "Mas feliz você não é mesmo, como reclama", disse a internauta.

Samara não deixou a situação passar despercebida e fez questão de rebater. "Nadinha, nem um pouquinho, uma infelicidade só, filhas tristíssimas, traumatizadas coitadas, dá dó. Ps: Continuarei reclamando", disse ela, de maneira irônica.

O último trabalho de Samara Felippo na TV foi uma participação especial na novela Vai Na Fé, exibida pela Rede Globo em 2023. Na trama, ela interpretou Vera Caldas.

