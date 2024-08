Saiba quem é Kick Kennedy, a cunhada de Giulia Be apontada como affair de Ben Affleck

Depois do divórcio com Jennifer Lopez, Ben Affleck estaria em um novo relacionamento com a irmã de Conor Kennedy, o noivo de Giulia Be

Poucos dias depois do divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez ser confirmado ao público, após meses de especulação, o portal Page Six apontou que o ator está vivendo uma das herdeiras da família Kennedy, Kick Kennedy. Além disso, a socialite também é irmã de Conor Kennedy, que recentemente se casou com a cantora brasileira Giulia Be. Saiba mais sobre ela a seguir.

Katheleen Kennedy, conhecida na mídia como "Kick", tem 36 anos, e é fruto do relacionamento de Robert F. Kennedy Jr. com Emily Black, seu primeiro casamento. Além de Kick, o milionário é pai de Conor, Aiden, Bobby, William e Kyra.

O nome da cunhada de Giulia Be é uma homenagem do pai dela a Kick Kennedy, que barbarizou a família tradicional ao se casar com um protestante mesmo sendo católica no início do século passado. Sua história teve um fim trágico com a perda do marido para a Primeira Guerra e a morte precoce, aos 28 anos, durante um acidente de avião na França.

Assim como a primeira Kick, Katheleen perdeu um namorado, em 2018. Matthew Mellon morreu quatro meses depois de assumir a relação com a socialite, de forma repentina. Especulações apontam que a morte seria pelo abuso em drogas, já que o bilionário estava no méxico para supostamente tratar o vício.

A socialite também é sobrinha-neta do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que foi assassinado durante uma comitiva em Dallas, no Texas, no ano de 1963. Além disso, Kick se tornou enteada de Cheryl Hines, com quem o pai dela se casou em 2014.

Na vida profissional, Kick já fez algumas pontas em produções do cinema como na série Segura a Onda, onde contracenou com a madrasta, que era protagonista. Ela também apareceu em Fear And Loathing In Aspen, de 2021, a última produção onde foi creditada, que foi dirigida pelo irmã dela, Bobby Kennedy III.

Nas redes sociais, Kick se mantém discreta, já que os cliques exibem poucas partes de sua vida em viagens e festas com amigos. Apesar disso, curiosos pelo estilo de vida luxuoso dos Kennedy estão em peso no perfil do Instagram dela, que mesmo sem ser uma pessoa pública, reúne mais de 20 mil seguidores.

O suposto affair com Ben Affleck

Segundo fontes do Page Six, Kick e Ben Affleck foram vistos recentemente em um hotel de luxo em Beverly Hills. Além disso, o "casal" teria feito aparições em locais bastante frequentados por celebridades e pessoal influentes dos Estados Unidos. Apesar das alegações, os dois mantiveram silência sobre o assunto quando questionados pelo veículo.